08.02.2023, 14:39
Олимпиаде в Сочи - 9 лет. Как она повлияла на политику Владимира Путина?
ФОТО: | Scanpix
Ровно 9 лет назад в Сочи состоялось открытие Олимпийских игр. Они должны были стать поворотным моментом во внешней политике России и дать старт сближению российского руководства с западными странами. Но что-то пошло не так, и вместо „оттепели“ сочинские игры повлекли за собой аннексию Крыма, войну на востоке Украины, допинговые скандалы и тысячи санкций. Независимый интернет-журнал „Спектр“ разбирает, как так вышло.