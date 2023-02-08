Олимпиаде в Сочи - 9 лет. Как она повлияла на политику Владимира Путина?

Ровно 9 лет назад в Сочи состоялось открытие Олимпийских игр. Они должны были стать поворотным моментом во внешней политике России и дать старт сближению российского руководства с западными странами. Но что-то пошло не так, и вместо „оттепели“ сочинские игры повлекли за собой аннексию Крыма, войну на востоке Украины, допинговые скандалы и тысячи санкций. Независимый интернет-журнал „Спектр“ разбирает, как так вышло.