Новая схема мошенников: людей просят поучаствовать в „полицейской операции“(6)
В этом году активизировались мошенники вымогающие деньги у доверчивых людей, предлагая им принять участие в полицейской операции. За два последних месяца по схеме, когда злоумышленники выдают себя за представителя силовых структур или сотрудника банка, в одной только Пыхьяской префектуре зарегистрировано 16 потерпевших, с суммой ущерба на 114 000 евро. В прошлом году общий ущерб составил свыше пяти миллионов евро.
Сергей* встречался с лжеполицейским два раза: в Пярну и в Таллинне. На каждой встрече он отдавал по 10 000 евро. Причем последние 10 000 были взяты в кредит. Ему позвонили якобы от лица полиции и предложили поучаствовать в тактической операции. „Жертвам говорят примерно следующее – просим вас помочь в поимке коррумпированного сотрудника банка. Почему вы? Вы – клиент Swedbank. Именно там работает человек, которого полиция подозревает во взяточничестве. По заданию вам надо передать полицейскому деньги, с помощью которых мы попробуем подкупить сотрудника банка. Деньги остаются у полиции в рамках уголовного дела, а когда будет судебное разбирательство, мы вам все вернем. То есть вы ничего не потеряете“, – руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин поясняет, что все это работает отчасти благодаря тому, что у нас в стране уровень доверия к полиции на высоком уровне – порядка 90% населения доверяют ей. И преступники пользуются этим. Вячеслав Миленин вспоминает, что иногда от лица полиции и вовсе просят передать деньги таксистам. „Однажды пострадавший отдал деньги водителю такси, который выступал в роли посредника. Получив деньги, он увозил их в Ригу. В прошлом году мы поймали двоих жителей Латвии“.
Сергей также передал деньги посреднику, который не является организатором. К счастью, жена Сергея заподозрила неладное и сфотографировала передачу денег. На фотографии ниже человек, сыгравший на встрече роль полицейского.
Сейчас возбуждено уголовное дело и устанавливается личность подозреваемого. В ходе расследования выяснились обстоятельства, которые указывают на то, что мошенники опять вероятнее всего приехали из Латвии.
К слову, на полицию могут ссылаться и в поддельных письмах. Людям на почту приходит сообщение, в котором их обвиняют во всевозможных сексуальных преступлениях. Затем предлагают за определенную сумму либо уменьшить срок наказания, либо вообще его избежать. „Во многих случаях письма даже не адресованы никому. Там нет никаких имен. И мы спрашиваем людей, почему они подобные письма воспринимают на свой счет, они ведь адресованы черт знает кому“, – рассуждает Вячеслав Миленин.
Другой случай – тоже показательный, и по части масштабов, и по части изобретательности. Однажды женщина также участвовала в „полицейской операции“, в ходе которой перечислила мошенникам 178 000 евро. С ней держали связь на протяжении месяца, и когда у нее закрались подозрения, она решила пойти в банк и разобраться во всем. Приехав на место, женщина обнаружила, что банк окружен полицией и проводится эвакуация. „В этот день мошенники заявили о бомбовой угрозе. Дело в том, что ее деньги были переведены в Лондон, где местный банк удержал эту сумму, и мошенники не могли обналичить их. Поэтому жертве так долго морочили голову, чтобы она не пошла заявлять в полицию или разбираться в банк. В итоге злоумышленники все равно не получили эти деньги. Банк так легко их не отдал и женщина благополучно получила их обратно“, – рассказывает Вячеслав Миленин.
Сергей, самолично совершил перевод на сумму в 28 000 евро на неизвестный счет. В общей сложности он отдал мошенникам 48 000 евро.
Подобных аферистов объединяет одна особенность: они будут разыгрывать различные схемы, пока человек им верит. Ранее Сергею уже звонили из „Банка Эстонии“ и сообщали, что с его счета злоумышленники пытаются снять деньги. Сотрудники банка стали уверять, что не все потеряно и сбережения еще можно сохранить. Для это достаточно отменить перевод. „Мошенники просят человека продиктовать свой личный код и номер пользователя для входа в интернет-банк. Затем говорят, что нужно ввести PIN1 через Smart-ID и подтвердить личность. После этого они совершают денежную транзакцию и просят ввести PIN2, якобы для того, чтобы отменить перевод. На самом деле этим действием человек как раз подтверждает перевод. И деньги улетают на счёт, который заранее заготовлен и находится, как правило, где-то заграницей“, – объясняет принцип махинации Вячеслав Миленин.
Для убедительности Сергею предоставили документ, в котором содержится вся нужная информация. Однако внимательный читатель сразу обнаружит в нем ошибки. Например, в слове „Statistikaamet“ отсутствует первая буква. Вместо „pank annab teada“ (банк сообщает), бессмысленное – pank ank teatab. Безусловно, в стрессовой ситуации на такие вещи редко обращаешь внимание. Не заметил и Сергей, самолично совершив перевод на сумму в 28 000 евро на неизвестный счет. В общей сложности он отдал мошенникам 48 000 евро.
* Имя изменено, настоящее имя редакции известно