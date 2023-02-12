Бывший начальник разведки, а теперь публичное лицо государственного леса Микк Марран: во многих случаях RMK несправедливо критикуют

Марран, родившийся и выросший в Выру, считает, что годы, прожитые в столице, еще не до конца превратили его в „морского“ человека. „Мои леса находятся в Вырумаа – Коннаметс, лес, находящийся в зоне отдыха недалеко от города, куда я ходил с бабушкой собирать перелески и ягоды; леса вокруг озера Пайдра“. Он до сих пор помнит, как после окончания девятого класса они с соседом по парте на неделю уехали на велосипедах в лес Пайдра, чтобы развеяться и окунуться в лесную жизнь. „Мы ловили рыбу и ели ее попеременно с „Завтраком туриста“ и макаронами“.

Нынешний дом семьи Марран находится под ныммескими соснами, и семья не отказывается от моря и пляжного песка. Каждое лето семья выезжает на полуостров Тагамыйза на Сааремаа, также неизменной летней традицией является поход на мыс Харилайу. Именно с Харилайу ассоциируется личный эмоциональный контакт Маррана с RMK, где он получил подтверждение тому, что не всегда стоит доверят своим эмоциям, а изучить вопрос подробнее, что все может быть совсем иначе, чем кажется на первый взгляд,. „Много лет назад мы выяснили, почему RMK вырубил лес на одном участке Харилайу – оказывается, для того, чтобы увеличить популяцию камышовой жабы“.

За это недолгое время работы вы успели ближе познакомиться с RMK. На что из повседневных дел центра вы, как обычный лесопользователь, до сих пор не обращали внимание? Что вас больше всего удивило?

Все сюрпризы носили положительный характер и касались, прежде всего, очень профессиональных, преданных своему делу людей – на любой из должностей в RMK. Что меня удивило, так это очень широкий спектр деятельности RMK, от традиционного управления лесом до природоохранных работ, походных троп, рыбопитомника и услуг, предлагаемых в поместье Сагади. Было очень интересно заглянуть немного глубже во все области, везде позадавать вопросы „почему?“.

Я узнал, какому давлению в последние годы подвергаются лесничие и как много им приходится объяснять. Тысячи писем и встреч – снимаю шляпу перед ними.