Бывший начальник разведки, а теперь публичное лицо государственного леса Микк Марран: во многих случаях RMK несправедливо критикуют(2)
В свойственной бывшему начальнику разведки манере Микк Марран, возглавляющий RMK с ноября, начал с основательной подготовительной работы. Он поступил в Лууаскую школу лесного хозяйства, пытается обозначить весь комплекс проблем, связанных с государственным лесом, и хочет сделать RMK еще более современной и открытой организацией
Марран, родившийся и выросший в Выру, считает, что годы, прожитые в столице, еще не до конца превратили его в „морского“ человека. „Мои леса находятся в Вырумаа – Коннаметс, лес, находящийся в зоне отдыха недалеко от города, куда я ходил с бабушкой собирать перелески и ягоды; леса вокруг озера Пайдра“. Он до сих пор помнит, как после окончания девятого класса они с соседом по парте на неделю уехали на велосипедах в лес Пайдра, чтобы развеяться и окунуться в лесную жизнь. „Мы ловили рыбу и ели ее попеременно с „Завтраком туриста“ и макаронами“.
Нынешний дом семьи Марран находится под ныммескими соснами, и семья не отказывается от моря и пляжного песка. Каждое лето семья выезжает на полуостров Тагамыйза на Сааремаа, также неизменной летней традицией является поход на мыс Харилайу. Именно с Харилайу ассоциируется личный эмоциональный контакт Маррана с RMK, где он получил подтверждение тому, что не всегда стоит доверят своим эмоциям, а изучить вопрос подробнее, что все может быть совсем иначе, чем кажется на первый взгляд,. „Много лет назад мы выяснили, почему RMK вырубил лес на одном участке Харилайу – оказывается, для того, чтобы увеличить популяцию камышовой жабы“.
За это недолгое время работы вы успели ближе познакомиться с RMK. На что из повседневных дел центра вы, как обычный лесопользователь, до сих пор не обращали внимание? Что вас больше всего удивило?
Все сюрпризы носили положительный характер и касались, прежде всего, очень профессиональных, преданных своему делу людей – на любой из должностей в RMK. Что меня удивило, так это очень широкий спектр деятельности RMK, от традиционного управления лесом до природоохранных работ, походных троп, рыбопитомника и услуг, предлагаемых в поместье Сагади. Было очень интересно заглянуть немного глубже во все области, везде позадавать вопросы „почему?“.
Я узнал, какому давлению в последние годы подвергаются лесничие и как много им приходится объяснять. Тысячи писем и встреч – снимаю шляпу перед ними.
Похоже, что коллектив в сфере управления лесом отлично сработался и функционирует как хорошо смазанный механизм: планирование, изменение планов, логистика. Я чувствую себя тут уютно благодаря моей предыдущей работе в Министерстве обороны.
Вы работали в сфере обороны с 1999 года, в последнее время в качестве генерального директора Департамента внешней разведки. Тем интереснее было узнать, что прошлой осенью вы поступили в Лууаскую школу лесного хозяйства. Как прошло обучение и какова была его цель?
Обучение проходило на основе индивидуального учебного плана под руководством лучших специалистов в своей области. В основном в виде обсуждений и знакомства с практической стороной в лесу. Цель – расширить свои знания в области лесоводства и стать лучшим партнером для специалистов RMK.
Помимо преподавателей Лууаской школы, я также встречался с учеными из Университета естественных наук Эстонии и Тартуского университета, и уверен, что эти очень познавательные встречи продолжатся.
По мнению общественности, ученые Университета естественных наук Эстонии и Тартуского университета как будто говорят на разных языках. Как при управлении государственными лесами найти правильный баланс между климатическими целями и сохранением лесов?
Ясно одно – все ученые заботятся о благополучии природы и лесов Эстонии, и все те, с которыми я встретился, подтвердили необходимость дальнейшего ведения лесного хозяйства. Но также и то, что это нужно делать разумно и умеренно. Конечно, было бы идеально, если эстонские ученые могли прийти к общему мнению или совету, но, думаю, этого ожидать не стоит.
Действительно, похоже, что существует несколько правильных ответов на многие вопросы в сфере лесного хозяйства – в краткосрочной и долгосрочной перспективе, с учетом видового разнообразия, параллельной экологической деятельности, вредителей, целей зеленого поворота, а также потребностей экономики, гособороны и экологического образования. Каковы, по вашему мнению, должны быть приоритеты следующего плана развития RMK?
Эстонские леса (как государственные, так и частные) играют очень важную роль в достижении климатических целей. RMK обязательно должен поддерживать это направление. В ближайшие годы RMK должен уделять вопросам климата больше внимания, пока не могу сказать, станет ли это для нас новым направлением бизнеса, но мысли в этом направлении движутся.
При составлении плана развития мы надеемся получить поддержку в виде нового плана развития лесного хозяйства. Если решение по плану развития не будет принято, нам придется двигаться вперед без этого очень важного руководящего документа. Мы должны обсудить с Министерством окружающей среды конкретные ожидания, потому что мы не сможем получить все сразу (хороший доход от дивидендов, больше охраняемых RMK лесов, походных троп и смотровых платформ, природоохранных работ). Владелец также должен дать четкое представление о том, насколько важен сектор деревообработки для будущей экономики Эстонии. Все эти ориентиры играют большую роль в определении будущего направления деятельности RMK и всей деревообрабатывающей отрасли.
Должность главы RMK сегодня, наверное, одна из самых сложных в Эстонии. Вашими преимуществами можно считать то, что вы пришли со стороны, начинаете, так сказать, с чистого листа, и что ваши предыдущие должности предполагали наличие очень хороших лидерских качеств. Однако, возможно, у вас не было необходимости так много общаться с общественностью. Как вы продумали для себя темы публичного общения?
RМК должен быть максимально открытым. Мы должны отвечать на любые возникающие вопросы о сохранении и управлении активами наших акционеров - всех жителей Эстонии. Конечно, RMK делал это до сих пор, но мы могли бы сделать наши процессы еще более открытыми.
Нам нечего стыдиться, RMK работает очень профессионально, мы являемся примером для многих других европейских RMK. Я думаю, что мы должны уделять больше внимания тому, чтобы дать лучшее представление о том, что мы делаем, стараться упрощать темы там, где это необходимо, но также быть готовыми объяснить очень сложные процессы.
Мы могли бы инициировать регулярные встречи с заинтересованными журналистами, чтобы посмотреть на „внутренности“ различных процессов – будь то сбыт древесины или другие области. Ежегодники RMK могли бы стать понятным отчетом для наших акционеров, а не только повторять подробный обзор, представленный в годовом отчете.
Мне также приходилось иметь дело с общественностью в моей предыдущей профессиональной деятельности, поэтому я уверен, что справлюсь с этим. Однако в RМК, по сравнению с Департаментом внешней разведки, у меня гораздо больше поддержки в виде экспертов, которые могут меня поддержать. В Департаменте внешней разведки я был, по сути, единственным публичным лицом учреждения.
Предоставили ли вам должности в оборонных ведомствах „приданное“ в виде нового подхода к управлению государственными лесами?
Конечно. Я имею опыт управления различными процессами на разных должностях. Я могу ввести элементы, которые оказались успешными на предыдущих должностях (например, долгосрочные планы развития, инвестиции в людей, внутреннюю коммуникацию), и избегать элементов, которые были неэффективными. Мое ценностное предложение для нашей совместной команды заключается в том, что я работал с различными правительствами, политиками, высшими должностными лицами. Я знаю, как общаться с людьми, как представлять свои идеи, как отстаивать интересы учреждения.
С первой недели я начал вести еженедельный блог в интранете RMK, где делюсь своими достижениями и возникшими мыслями. Я также надеюсь запустить регулярный формат, когда все руководители учреждения будут сидеть за одним столом, либо физически, либо по видеосвязи. Я хотел бы хотя бы один день в неделю посвящать тому, чтобы встречаться с сотрудниками RMK в разных уголках Эстонии и своими глазами видеть, „как варенье попадает в конфету“.
Какие вопросы или темы, связанные с повседневной деятельностью RMK, в настоящее время являются для вас приоритетными? Где вы планируете внести изменения?
В настоящее время в центре внимания находятся пять основных тем. Во-первых, соглашения с органами местного самоуправления об управлении лесами, управлении в лесах, находящихся в зоне отдыха или территориях повышенного публичного интереса. Во-вторых, изменение стратегии сбыта древесины с целью раскрытия большей информации в последующие периоды действия долгосрочных договоров, а также разработка системы, позволяющей отдавать предпочтение тем договорным партнерам, которые максимально повышают ценность древесины в Эстонии. В-третьих, начало составление нового плана развития RMK. В-четвертых, пересмотр структуры и функционирования RMK, включая коммуникацию, и, в-пятых, бюджет на 2023 год.
Кроме того, я определенно хочу, чтобы RMK развивался как организация, чтобы мы были примером для других эстонских компаний и подобных организаций в других странах Европы. Мы должны бороться за лучшие таланты, также как мы хотим иметь разные деревья разного возраста – чем разнообразнее сообщество, тем оно сильнее. Я хочу привлечь в RMK больше молодых людей, женщин, а также людей, не связанных с лесным хозяйством. Я хочу, чтобы RMK был не только хорошим местом для практики, но и чтобы молодые люди действительно могли найти здесь работу.
Я хочу, чтобы RMK был еще более современной организацией, чтобы исчезло то крошечное заметное соперничество между коллегами (лесное хозяйство против охраны природы).
Люди больше всего недовольны деятельностью RMK из-за объема рубок и сплошных вырубок. Вы уже ознакомились с темой – считаете ли вы, что критика местами верна?
Наоборот, кажется, что во многих случаях RMK несправедливо критикуют – многие действия и грехи всего сектора часто сваливают на нас. RMK управляет примерно половиной лесных угодий Эстонии, но дает только 1/3 всей заготовленной в Эстонии древесины. Остальные лесные угодья принадлежат примерно 100 000 частных лесовладельцев, из которых более 20% находятся во владении крупных юридических лиц.
Объемы рубок не устанавливает RMK, их устанавливает Правительство Республики по предложению министра окружающей среды. Это политическое решение. RMK представляет свое предложение Агентству по окружающей среде, и на его основе составляется рекомендация министру окружающей среды.
Сплошная рубка или лесовосстановительная рубка являются одним из видов управления лесом, и этот вид рубок обязательно останется в арсенале лесоустроителей и в будущем. Скорее нужно уделить больше внимания пространственному планированию рубок, обратить внимание на нюансы, которые могут раздражать людей. Понятно, что люди не любят видеть большие сплошные вырубки – мы должны адаптироваться.
Люди часто не различают, чей это лес, по которому они гуляют, или что критикуют. Знаете ли вы сейчас, находясь в лесу, принадлежит ли он государству или частному лицу? Сможет ли сотрудник RMK, просто оглядевшись, сказать по каким-то признакам: это наш лес, мы делаем так, а этот не наш, мы бы точно так не сделали?
Я рекомендую использовать картографическое приложение Земельного департамента (register.metsad.ee), где по выделам можно посмотреть, какой участок принадлежит государству, а какой частному владельцу. Если у вас есть смарт-устройство с заряженным аккумулятором, довольно легко понять, находитесь ли вы в государственном или частном лесу. Леса RMK управляются на лучшем в мире уровне, и мы поставляем эстонской лесной промышленности очень качественное сырье.
Заприметили ли вы во время знакомства с территориями RMK какие-то места, куда бы вы обязательно хотели вернуться в ближайшее время, но в выходной день и с семьей?
В конце лета я впервые отправился в поход с друзьями к источникам Норра-Оострику – очень мистическое место. Мы с друзьями были на болотах Какердая, Мукри, Соомаа. Я обязательно вернусь в эти места, но предстоит еще многое открыть для себя нового. Весной мы хотим побывать на небольших эстонских островах с их походными тропами. Каждое лето мы всей семьей углубленно исследуем новый кусочек острова Сааремаа.
Насколько хорошо вам удается отпускать мысли о работе в выходные дни и по вечерам в будние дни?
Я привык работать в любом положении и в любое время суток. Я также научился отключаться. Иногда это получается лучше, иногда хуже. Я также могу сказать посреди собрания, что я устал и продолжим завтра. Нет смысла напрягаться из последних сил. Нужно немного собраться с мыслями, а затем двигаться дальше с новыми силами. Мне нравится быть одному, я также пытался развить способность „бить баклуши“, может быть, когда-нибудь я стану в этом мастером.
Статья была опубликована в журнале „Metsamees“.