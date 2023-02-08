Исследование: переход на эстонский язык обучения и беженцы из Украины усугубляют проблему с нехваткой учителей

По словам руководителя Центра мониторинга развития Теи Данилов, ситуацию с преподавателями в Эстонии до сих пор в основном рассматривали через призму низких заработных плат, но реальность куда более многогранна. „Многое зависит от того, как мы отзываемся о профессии учителя, какова трудовая культура в школах, какой климат на уроках. Родители и общество возлагают все больше ожиданий на современных преподавателей, что также оказывает существенное влияние“, – сказала Данилов.

В новом исследовательском направлении Центр мониторинга развития рассмотрит современные тенденции с точки зрения учителей, учеников и школ, и по результатам распишет возможные сценарии развития. Помимо этого, Центр мониторинга развития рассмотрит вопрос с точки зрения региональной политики, исходя из необходимости реорганизовать школьную сеть в Эстонии с учетом изменений в численности учеников и географическом распределении населения.

В исследовании Центр мониторинга развития планирует проанализировать карьерные возможности учителей и возможности дальнейшего развития. „Поведение нового поколения на рынке труда изменилось: частая смена места работы и карьеры – такое же привычное явление, как и требование в отношении более гибких условий труда. В связи с этим встает вопрос, как обеспечить в Эстонии стабильный приток новых учителей в ситуации, когда молодое поколение меняет места работы значительно чаще, чем старшие поколения, и все больше предпочитает кратковременные трудовые отношения“, – сказала эксперт центра Энели Киндсико.