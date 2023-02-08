Минсоцдел пытается найти решения, чтобы уменьшить нагрузку на отделения экстренной медицины и скорую помощь

Несмотря на непрерывные шаги, предпринимаемые государством для облегчения нагрузки на отделения экстренной медицины, спрос и потребность в неотложной медицинской помощи по-прежнему высоки. В 2020-2021 годах примерно 57% случаев, с которыми люди обращались в EMO, входили в зеленую категорию триажа, 33% - в желтую, 5% - в оранжевую и 2% - в красную. Большая часть проблем со здоровьем у людей, обращающихся в отделения экстренной медицинской помощи, относится к числу проблем, требующих компетенции семейного врача. Согласно анализу неотложной медицинской помощи, проведенному Тартуским университетом, зачастую выбор в пользу скорой помощи или EMO делается просто потому, что эта помощь более доступна, чем другая медицинская помощь.

„Организация добольничной неотложной медицинской помощи требует сотрудничества нескольких сторон и принятия комплексных решений. Одним из возможных шагов является создание дежурных медицинских центров в крупных городах. Необходимо учитывать относительно высокий возраст и нехватку семейных врачей, – сказала профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда. – Прежде всего следует сделать все, чтобы семейные врачи и медсестры могли в рабочее время справляться с неотложными, не угрожающими жизни состояниями на уровне центра семейной медицины. Следует сделать более эффективным сотрудничество между Центром тревоги и линией семейных врачей, что позволит лучше решать проблемы пациентов, а также крайне важно улучшить доступность сестринских услуг на дому и социальной помощи“.

В анализе рассматриваются возможные решения по недопущению перегрузки отделений экстренной медицины и скорой помощи, например, создание дежурных центров семейных врачей и более активное использование консультационной линии семейных врачей, а также повышение эффективности системы догоспитальной сортировки (триажа), а также повышение навыков самостоятельного триажа с помощью интернет-решений для пациентов и обучения тому, как справляться с чрезвычайными ситуациями.