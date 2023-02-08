Минсоцдел пытается найти решения, чтобы уменьшить нагрузку на отделения экстренной медицины и скорую помощь(1)
В связи со старением населения возрастает спрос и потребность в услугах здравоохранения, в том числе в неотложной медицинской помощи. Чтобы облегчить нагрузку на отделения экстренной медицинской помощи и неотложной помощи, необходимо обеспечить доступность семейных врачей как в рабочее, так и в нерабочее время, например, посредством организации дежурных медицинских центров. Чтобы оценить серьезность проблемы со здоровьем, как пациенты, так и специалисты центра тревоги должны обращаться за консультацией по линии семейных врачей 1220.
Несмотря на непрерывные шаги, предпринимаемые государством для облегчения нагрузки на отделения экстренной медицины, спрос и потребность в неотложной медицинской помощи по-прежнему высоки. В 2020-2021 годах примерно 57% случаев, с которыми люди обращались в EMO, входили в зеленую категорию триажа, 33% - в желтую, 5% - в оранжевую и 2% - в красную. Большая часть проблем со здоровьем у людей, обращающихся в отделения экстренной медицинской помощи, относится к числу проблем, требующих компетенции семейного врача. Согласно анализу неотложной медицинской помощи, проведенному Тартуским университетом, зачастую выбор в пользу скорой помощи или EMO делается просто потому, что эта помощь более доступна, чем другая медицинская помощь.
„Организация добольничной неотложной медицинской помощи требует сотрудничества нескольких сторон и принятия комплексных решений. Одним из возможных шагов является создание дежурных медицинских центров в крупных городах. Необходимо учитывать относительно высокий возраст и нехватку семейных врачей, – сказала профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда. – Прежде всего следует сделать все, чтобы семейные врачи и медсестры могли в рабочее время справляться с неотложными, не угрожающими жизни состояниями на уровне центра семейной медицины. Следует сделать более эффективным сотрудничество между Центром тревоги и линией семейных врачей, что позволит лучше решать проблемы пациентов, а также крайне важно улучшить доступность сестринских услуг на дому и социальной помощи“.
В анализе рассматриваются возможные решения по недопущению перегрузки отделений экстренной медицины и скорой помощи, например, создание дежурных центров семейных врачей и более активное использование консультационной линии семейных врачей, а также повышение эффективности системы догоспитальной сортировки (триажа), а также повышение навыков самостоятельного триажа с помощью интернет-решений для пациентов и обучения тому, как справляться с чрезвычайными ситуациями.
По словам министра охраны здоровья и труда Пеэпа Петерсона, анализ ясно показывает, что, просто накладывая пластыри на раны системы здравоохранения, невозможно оказать ту помощь, в которой нуждаются люди. „Нам нужна более масштабная реформа здравоохранения, основанная на реалистичном представлении о том, сколько у нас врачей, медсестер и сиделок. В марте мы потребуем от новой коалиции принципиальных изменений в модели финансирования Больничной кассы, к июню у нас будут готовы проекты плана развития больничной сети, первичной и неотложной медицинской помощи. Эти планы должны быть согласованы к концу года, чтобы мы могли начать их активную реализацию уже в 2024 году“, – заявил министр.
Центр тревоги передает сигнал выезда машины скорой помощи 266 000–290 000 раз в год. 60-70% случаев классифицируются как вызовы с высоким приоритетом (C и D), что означает, что состояние пациента опасно для жизни или очень тяжелое. В то же время скорая помощь доставляет в больницу только около половины вызовов категории D и около 40% вызовов категории С. Это означает, что Центр тревоги переоценивает высокий приоритет вызова. Многие проблемы неотложной помощи связаны с недостаточным ежедневным мониторингом хронических состояний и неадекватным ведением пациентов или проблемами с подвижностью пациентов. Более половины задач выполняются в течение дня с 8:00 до 18:00, когда центры здоровья открыты.
„Сегодня мы наблюдаем большую нагрузку на систему скорой помощи. Необходимо смотреть в будущее и искать решение этой ситуации. Логическим шагом является составление плана развития скорой помощи. Эстонский союз скорой помощи готов внести свой вклад в подготовку плана. Поставщики услуг экстренной помощи хотят и в будущем предлагать быструю, качественную и ориентированную на пациента услугу скорой помощи“, – сказал член правления Эстонского союза скорой помощи Таавет Реймерс.
Отделения экстренной медицинской помощи Эстонии обслуживают в среднем 1200 пациентов в день. Наибольшая нагрузка ложится на амбулаторные отделения региональных больниц Северо-Эстонской региональной больницы, Клиники Тартуского университета и Таллиннской детской больницы, где ежедневно проходят лечение 150-200 пациентов. Треть обращений связано с различными травмами и отравлениями, 9-10% с иными неквалифицированными симптомами, 8% с заболеваниями органов кровообращения, 5-8% в связи с проблемами органов дыхания, 5-6% опорно-двигательного аппарата и 4-5% в связи с проблемами органов пищеварения. При этом люди, не имеющие медицинской страховки, обычно обращаются в отделения экстренной помощи с более серьезными проблемами.
Целью анализа было предложить решения по совершенствованию организации догоспитальной неотложной медицинской помощи. Неотложная помощь рассматривается как помощь, оказываемая в порядке экстренной неизбежной помощи и/или вне порядка лечения. В Эстонии ее обычно оказывают отделения неотложной помощи и бригады скорой медицинской помощи, догоспитальную медицинскую помощь – семейные врачи и центры здоровья.
Что следует знать о консультационной линии семейных врачей 1220?
Здесь круглосуточно и без выходных работают семейные врачи и медсестры, владеющие эстонским и русским языками. Они помогают человеку оценить серьезность проблемы со здоровьем, при необходимости дают рекомендации по домашнему лечению, а в критических случаях немедленно направляют случай в центр тревоги.
Позвонив на консультационную линию, можно продлить рецепты на лекарства, а также получить индивидуальную консультацию, во время которой врач с согласия человека может просмотреть данные о его здоровье в информационной системе здоровья.
При звонке на короткий номер 1220 действует стандартный тариф согласно прейскуранту телефонного оператора, звонок на стационарный номер 634 6630 бесплатный.