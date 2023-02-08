Другие виды
08.02.2023, 10:40

ВИДЕО | Даже смотреть больно! Страшное падение Келли Сильдару

 
Келли Сильдару
Келли Сильдару
ФОТО: Tamara Susa / ESPN Images | 2022, ESPN Inc.

Эстонская лыжница Келли Сильдару, которая в январе упала во время тренировки и серьезно повредила колено, выложила в Instagram видео своего падения и транспортировки с горы.

„На это до сих пор больно смотреть“, - написала Келли.

Травма колена лыжницы-фристайлистки Келли Силдару, полученная во время тренировки в США, оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. В связи с этим сезон для бронзовой призерки Олимпийских игр закончен.

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