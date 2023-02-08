08.02.2023, 10:40
ВИДЕО | Даже смотреть больно! Страшное падение Келли Сильдару
ФОТО: | 2022, ESPN Inc.
Эстонская лыжница Келли Сильдару, которая в январе упала во время тренировки и серьезно повредила колено, выложила в Instagram видео своего падения и транспортировки с горы.
„На это до сих пор больно смотреть“, - написала Келли.
Травма колена лыжницы-фристайлистки Келли Силдару, полученная во время тренировки в США, оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. В связи с этим сезон для бронзовой призерки Олимпийских игр закончен.