Глава Департамента внешней разведки: если Украина проиграет, для Эстонии это будет катастрофа

„Эта война должна закончиться победой Украины, других вариантов нет. И если она закончится победой Украины, то мы все сможем почувствовать себя здесь немного увереннее, - сказал Росин. - В то же время, если России будет нанесен сильный ущерб, то она начнет вкладывать много ресурсов в восстановление и развитие своего военного потенциала, и тогда нашей задачей будет удержать Россию хотя бы на ее территории. Как я уже сказал, характер режима там не изменится“.

По словам главы ведомства, поражение Украины будет иметь для Эстонии катастрофические последствия. „Если Украина проиграет, то у нас с точки зрения безопасности будет катастрофическая картина. Ресурсы Украины будут отобраны и обращены против Запада, в том числе против нас. Россия осмелеет. Она увидит, что война оправдывает себя. В этом случае мы столкнемся с совершенно новой картиной безопасности“.

Росин отметил, что уже только поэтому Эстония должна всячески содействовать победе украинцев и призывать партнеров давать им больше оружия. „У нас просто нет других вариантов“, - сказал он.

Ранее премьер-министр Кая Каллас говорила, что, по данным разведки, Россия планирует на 24 февраля эскалацию. „Наши разведданные показывают, это же говорили и украинцы, что Россия планирует в годовщину вторжения еще большую эскалацию“, - сказала Каллас. По поводу 24 февраля премьер-министр сказала следующее: она надеется, что несмотря на безрадостное время этот день будет по-прежнему днем, когда мы празднуем свободу. В данном случае будет праздноваться также и свобода Украины.



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