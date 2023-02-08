За год вырос размер предлагаемой заработной платы: в среднем работодатели предлагают более 2000 евро

Больше всего за год заработная плата выросла в предложениях для офисных работников и специалистов – рост предлагаемой им зарплаты составил 18 %. В то же время заработная плата, предлагаемая квалифицированным и профессиональным рабочим и подсобным работникам, увеличилась на 11 %, работникам сферы обслуживания и торговли – на 8 %, а специалистам высшего уровня – на 7 %.

Средняя заработная плата, указанная в предложениях о работе для специалистов высшего уровня, в 2022 году достигла 2617 евро, в предложениях о работе для специалистов среднего уровня и офисных работников – 2369 евро, а в предложениях о работе для квалифицированных и профессиональных рабочих – 1891 евро. Предложения по заработной плате для работников сферы обслуживания и торговли достигали 1286 евро.

Быстрый рост предлагаемой заработной платы продолжился и в последнем квартале года

„Несмотря на нестабильное время, в последнем квартале года тенденция роста предложений по заработной плате не замедлилась“, – прокомментировала статистику руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер и добавила, что по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года предлагаемая заработная плата увеличилась на 17 %, т. е. росла в том же темпе, что и в третьем квартале.

„Из-за быстрого роста стоимости жизни многие не могут сводить концы с концами без повышения заработной платы. Это привело к более высоким ожиданиям в отношении зарплаты и увеличению предложений по заработной плате. Без людей невозможно вести бизнес, поэтому работодатели оказались в сложном положении и ищут возможности экономии на чем-то другом“, – сказала Грете Адлер.

В двух секторах предлагаемая заработная плата превысила 3000 евро