Жена Костомарова опубликовала посвященный мужу пост

Накануне стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. 46-летний фигурист был госпитализирован в начале января. У фигуриста диагностировали одностороннюю пневмонию и грипп. В начале этой недели источники в окружении фигуристка сообщали „РБК Спорт“ об улучшении его состояния. На прошлой неделе источники отмечали, что у Костомарова развилась гангрена и есть опасность ампутации. Отмечалось, что врачи откладывают операцию из опасений, что больной в таком тяжелом состоянии может ее не пережить.



Костомаров — чемпион Олимпиады-2006, двукратный чемпион мира (2004, 2005) и трехкратный победитель чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006) в паре с Татьяной Навкой. Домнина — бронзовый призер Олимпиады-2010, чемпионка мира-2009.



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