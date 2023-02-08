08.02.2023, 08:26
В Йыхви столкнулись четыре легковушки и грузовик: два человека в больнице
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду утром в Ида-Вирумаа на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
Сообщение о ДТП, которое произошло около остановки общественного транспорта „Айанди“ в волости Йыхви, поступило полиции в 6:40 утра, рассказали rus.err.ee в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.
На данный момент точные обстоятельства ДТП с участием четырех легковых автомобилей и одного грузовика еще устанавливаются.
„По предварительной информации, в результате аварии никто серьезно не пострадал, но скорая помощь доставила двух человек с места происшествия в больницу для проверки здоровья“, - добавили в пресс-службе.
На месте аварии движение транспорта в направлении Таллинна все еще нарушено.