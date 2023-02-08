ЧП и криминал
08.02.2023, 08:26

ФОТО | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре легковушки и грузовик: два человека в больнице

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Avarii Toila vallas
Avarii Toila vallas
ФОТО: Päästeamet

В среду утром в Ида-Вирумаа на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Сообщение о ДТП, которое произошло около остановки общественного транспорта „Айанди“ в волости Йыхви, поступило полиции в 6:40 утра, рассказали rus.err.ee в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.

На данный момент точные обстоятельства ДТП с участием четырех легковых автомобилей и одного грузовика еще устанавливаются.

Avarii Toila vallas

„По предварительной информации, в результате аварии никто серьезно не пострадал, но скорая помощь доставила двух человек с места происшествия в больницу для проверки здоровья“, - добавили в пресс-службе.

На месте аварии движение транспорта в направлении Таллинна все еще нарушено.

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