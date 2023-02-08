СЕГОДНЯ | В немецком Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону
С 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе состоится чемпионат мира по биатлону.
В немецком Обергофе с 8 по 19 февраля пройдет чемпионат мира по биатлону. Соревнования начнутся со смешанной эстафеты, а закончатся масс-стартами.
Биатлонисты и биатлонистки разыграют медали в смешанной эстафете, спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, сингл-миксте и эстафетах.
У мужчин однозначными фаворитами турнира являются представители Норвегии. Сейчас в топ-8 общего зачёта Кубка мира входят пять норвежцев: Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале.
У женщин главных фавориток несколько: лидер общего зачёта француженка Жюли Симон, шведка Эльвира Эберг, итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци и немка Денизе Херрман-Вик. За топ-3 также могут побороться: австрийка Лиза Тереза Хаузер, шведки Линн Перссон и Ханна Эберг и норвежка Ингрид Тандреволд.
ЧМ-2023 пройдёт без участия России. Ещё в марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах из-за вторжения России в Украину. С тех пор дисквалификация лишь продлевалась.
Расписание ЧМ-2023:
Среда, 8 февраля
15:45. Смешанная эстафета
Пятница, 10 февраля
15:30. Спринт на 7,5 км (женщины)
Суббота, 11 февраля
15:30. Спринт на 10 км (мужчины)
Воскресенье, 12 февраля
14:25. Гонка преследования на 10 км (женщины)
16:30. Гонка преследования на 12,5 км (мужчины)
Вторник, 14 февраля
15:30. Индивидуальная гонка 20 км (мужчины)
Среда, 15 февраля
15:30. Индивидуальная гонка 15 км (женщины)
Четверг, 16 февраля
16:10. Одиночная смешанная эстафета
Суббота, 18 февраля
12:45. Эстафета 4х7,5 км (мужчины)
16:00. Эстафета 4х6 км (женщины)
Воскресенье, 19 февраля
13:30. Масс-старт 15 км (мужчины)
16:15. Масс-старт 12,5 км (женщины)