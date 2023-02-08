ЧМ-2023 по биатлону | Норвегия выиграла смешанную эстафету, Эстония - 15-я

В первый день ЧМ-2023 медали были разыграны в смешанной эстафете 4х7,5 км.

Победителем смешанной эстафеты стала сборная Норвегии: Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн, Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бо (1:04.41,9), совершившая 9 промахов.

Второе место заняла сборная Италии: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель (+11.6), совершившая 6 промахов.

Третье место у сборной Франция: Жюлия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе (+55.9), которая совершила 9 промахов.

Эстонская сборная: Сузан Кюльм, Туули Томингас, Кристо Сиймер и Захна Рене заняла 15-е место, совершила 6 промахов и уступив Норвегии четыре минуты и 18 секунд.

До гонки:

В немецком Обергофе с 8 по 19 февраля пройдет чемпионат мира по биатлону. Соревнования начнутся со смешанной эстафеты, а закончатся масс-стартами.

Биатлонисты и биатлонистки разыграют медали в смешанной эстафете, спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, сингл-миксте и эстафетах.

У мужчин однозначными фаворитами турнира являются представители Норвегии. Сейчас в топ-8 общего зачёта Кубка мира входят пять норвежцев: Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале.

У женщин главных фавориток несколько: лидер общего зачёта француженка Жюли Симон, шведка Эльвира Эберг, итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци и немка Денизе Херрман-Вик. За топ-3 также могут побороться: австрийка Лиза Тереза Хаузер, шведки Линн Перссон и Ханна Эберг и норвежка Ингрид Тандреволд.

ЧМ-2023 пройдёт без участия России. Ещё в марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах из-за вторжения России в Украину. С тех пор дисквалификация лишь продлевалась.

Сборная Эстонии Девушки: Туули Томингас Сузан Кюльм Йоханна Талихярм Регина Эрмитс (Ойя) Мужчины: Захна Рене Кристо Сиймер Райдо Рянкель Роберт Хелдна

Расписание ЧМ-2023:

Среда, 8 февраля

15:45. Смешанная эстафета

Пятница, 10 февраля

15:30. Спринт на 7,5 км (женщины)

Суббота, 11 февраля

15:30. Спринт на 10 км (мужчины)

Воскресенье, 12 февраля

14:25. Гонка преследования на 10 км (женщины)

16:30. Гонка преследования на 12,5 км (мужчины)

Вторник, 14 февраля