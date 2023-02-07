В Кохтла-Ярве утвердили, наконец, состав горуправы

Горсобрание утвердило вице-мэрами Кайре Йыэ (образование и культура), Эрика Сечкова (экономика и развитие) и Ольгу Пихлак (социальные вопросы), передает rus.err.

Избранный по списку Центристской партии Антон Диев отозвал вотум недоверия, представленный Вирве Линдер.

Внесенный в повестку дня вотум недоверия председателю горсобрания Хендрику Агуру поддержали 13 депутатов, „против“ проголосовали 8.

Новых членов горуправы нужно было утвердить к 27 февраля, в противном случае нынешний состав Кохтла-Ярвеского горсобрания был бы распущен, и на замену должны были бы прийти замещающие депутаты.

Также в Кохтла-Ярве до сих пор не принят бюджет города на 2023 год.