Президент Карис премьер-министру Швеции: мы должны укрепить сотрудничество во имя безопасности Северных стран и поддержки Украины

Премьер-министр Кристерссон рассказал президенту Карису о том, как проходит процесс вступления Швеции в НАТО.

„Эстония и Швеция думают и действуют одинаково, мы должны найти способы укрепить объединяющую нас северо-балтийскую идентичность и сотрудничество. Объединенные усилия стран нашего региона будут более эффективными в обеспечении региональной безопасности, а также в поддержке Украины в ее борьбе за свободу и возвращении территорий, оккупированных в ходе российской агрессии“, - сказал президент Карис.

Президент Карис и премьер-министр Швеции Кристерссон сочли важным уделить больше внимания укреплению образовательных и научных связей. В начале апреля глава Эстонии планирует поездку с делегацией ученых, предпринимателей и ректоров вузов в Лунд и Мальмё, где центральными темами станут развитие сотрудничества между Эстонией и Швецией в сферах науки, образования и инноваций.

Швеция председательствует в Совете Европейского Союза в первой половине этого года.