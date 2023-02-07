Президент Карис премьер-министру Швеции: мы должны укрепить сотрудничество во имя безопасности Северных стран и поддержки Украины
Президент Алар Карис заявил на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Кадриорге, что Эстония полностью поддерживает скорое вступление Швеции в НАТО. „Расширение НАТО до северного побережья Балтийского моря отвечает как стратегическим интересам альянса, так и интересам безопасности всего региона Балтийского моря“, — сказал президент Карис. Он добавил, что Эстония и Швеция тесно сотрудничают в вопросах обороны и безопасности.
Премьер-министр Кристерссон рассказал президенту Карису о том, как проходит процесс вступления Швеции в НАТО.
„Эстония и Швеция думают и действуют одинаково, мы должны найти способы укрепить объединяющую нас северо-балтийскую идентичность и сотрудничество. Объединенные усилия стран нашего региона будут более эффективными в обеспечении региональной безопасности, а также в поддержке Украины в ее борьбе за свободу и возвращении территорий, оккупированных в ходе российской агрессии“, - сказал президент Карис.
Президент Карис и премьер-министр Швеции Кристерссон сочли важным уделить больше внимания укреплению образовательных и научных связей. В начале апреля глава Эстонии планирует поездку с делегацией ученых, предпринимателей и ректоров вузов в Лунд и Мальмё, где центральными темами станут развитие сотрудничества между Эстонией и Швецией в сферах науки, образования и инноваций.
Швеция председательствует в Совете Европейского Союза в первой половине этого года.