Говорил ли лорд Палмерстон: „Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией“?
2 февраля во время поездки в Волгоград Владимир Путин привёл цитату: „Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией“. Он не назвал её автора, но ранее многие государственные СМИ утверждали, что это слова британского политика XIX века лорда Палмерстона. Мы решили проверить, произносил ли он такую фразу.
Цитату „Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией“ Владимир Путин использовал на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде. После этой фразы он добавил: „Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран“. Путин не назвал имени автора, но эта цитата уже давно используется государственными СМИ как доказательство давней и последовательной нелюбви Запада к России. 11 апреля 2021 года цитату озвучил в программе „Вести недели» Дмитрий Киселёв, а в 2014 году фразе Палмерстона и британской внешней политике была посвящена большая статья в „Российской газете». Правда, Путин перепутал одно слово: обычно цитату приводят в другом виде: „Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет“.
Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон, был одной из ключевых фигур британской политики середины XIX века. С 1809 по 1828 год он занимал пост секретаря по вопросам войны, а в 1830 году стал министром иностранных дел и оставался на этой должности (с небольшими перерывами) до 1851 года. Позже Палмерстон дважды возглавлял британское правительство: с 1855 по 1858 год и с 1859 по 1865 год.
Называть Палмерстона политиком, настроенным против России было бы упрощением. Карл Маркс, например, упрекал Палмерстона за поддержку царского правительства во время восстания в Польше в 1831 году. В 1837 году британский министр заявлял, что договор о союзе между Российской и Османской империями правомочен, и заключён независимыми державами, а в 1848 году говорил про этот же договор совсем другое: как утверждал Палмерстон, Россия оказала давление на Турцию.
18 апреля, через несколько дней после выхода в эфир программы „Вести недели“, где была использована „цитата Палмерстона“, ВВС разобрала несколько высказыванией российских пропагандистов, в том числе и фразу „Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет“. Британские журналисты не нашли ничего подобного в выступлениях Палмерстона. Кроме того, ВВС обратилась в Университет Саутгемптона, где хранится обширный архив политика. Но и там о такой фразе не слышали.
В тех немногочисленных случаях, когда указывают происхождение цитаты, её относят к выступлению Палмерстона перед парламентом в 1848 году. Подробно о России он говорил один раз, 1 марта: глава британской дипломатии произнёс пятичасовую речь, в которой подробно рассказывал о принципах и приоритетах внешней политики Великобритании. Ничего похожего на фразу „Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет“ в этой речи нет. В этом выступлении прозвучала другая знаменитая фраза Палмерстона: „Недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им“.
Откуда взялась фраза про Россию, которую приписывают Палмерстону, определить сложно. Нет этой цитаты ни в советской научной литературе (например, в работе „Крымская война» Евгения Тарле, где подробно рассказывается о внешней политике Великобритании в 1840-е годы), ни в российской. Нет её и у Маркса, который посвятил политике Палмерстона десятки статей. Самое раннее упоминание, которое удалось обнаружить „Проверено“, относится к 2011 году — в эссе неизвестного автора про Александра Грибоедова. Зато фраза часто встречается в художественной литературе, особенно в жанре альтернативной истории. В качестве примера можно привести романы „Русский город Севастополь» Сергея Шаповалова, „Каждому аз воздам» Александра Хан-Рязанского, „Не бойся друзей» и „Дальше фронта» Василия Звягинцева, „Император из стали: император и Сталин» Сергея Васильева.
Что из этих произведений стало источником для „Вестей недели“ — неизвестно. Но после фактчека, проведённого ВВС, Дмитрий Киселёв в своей программе уделил время для ответа. Через неделю после публикации, 25 апреля 2021 года, он фактически признал, что тиражировал фейк — но нашёл этому оправдание: „Собственно, эта цитата относится к разряду тех, что в концентрированном виде отражают взгляды того исторического персонажа, с которым её связывают, но документального подтверждения авторства нет. А фраза столь точна, что люди из поколения в поколение „склеивают“ именно эти слова с определенным именем“. А затем заявил, что раз фраза отражает взгляды политика — то это не фейк, а „концентрат“.
Тем не менее, ни в одном авторитетном источнике фразы „Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет“, приписываемой лорду Палмерстону, найти не удалось. Цитата встречается только в русскоязычных блогах, СМИ и книгах (если не считать разбор BBC), причём не раньше 2011 года. Кто именно её придумал, установить не удалось, но крайне маловероятно, что это был кто-то из „конкретных политических деятелей прошлого из западных стран“: на других языках (например, на английском и на французском) никаких следов такой фразы нет.
Итог: Неверная атрибуция цитаты