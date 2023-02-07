Говорил ли лорд Палмерстон: „Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией“?

18 апреля, через несколько дней после выхода в эфир программы „Вести недели“, где была использована „цитата Палмерстона“, ВВС разобрала несколько высказыванией российских пропагандистов, в том числе и фразу „Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет“. Британские журналисты не нашли ничего подобного в выступлениях Палмерстона. Кроме того, ВВС обратилась в Университет Саутгемптона, где хранится обширный архив политика. Но и там о такой фразе не слышали.

Называть Палмерстона политиком, настроенным против России было бы упрощением. Карл Маркс, например, упрекал Палмерстона за поддержку царского правительства во время восстания в Польше в 1831 году. В 1837 году британский министр заявлял, что договор о союзе между Российской и Османской империями правомочен, и заключён независимыми державами, а в 1848 году говорил про этот же договор совсем другое: как утверждал Палмерстон, Россия оказала давление на Турцию.

Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон, был одной из ключевых фигур британской политики середины XIX века. С 1809 по 1828 год он занимал пост секретаря по вопросам войны, а в 1830 году стал министром иностранных дел и оставался на этой должности (с небольшими перерывами) до 1851 года. Позже Палмерстон дважды возглавлял британское правительство: с 1855 по 1858 год и с 1859 по 1865 год.

Цитату „Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией“ Владимир Путин использовал на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде. После этой фразы он добавил : „Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран“. Путин не назвал имени автора, но эта цитата уже давно используется государственными СМИ как доказательство давней и последовательной нелюбви Запада к России. 11 апреля 2021 года цитату озвучил в программе „ Вести недели » Дмитрий Киселёв, а в 2014 году фразе Палмерстона и британской внешней политике была посвящена большая статья в „ Российской газете ». Правда, Путин перепутал одно слово: обычно цитату приводят в другом виде: „Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет“.

В тех немногочисленных случаях, когда указывают происхождение цитаты, её относят к выступлению Палмерстона перед парламентом в 1848 году. Подробно о России он говорил один раз, 1 марта: глава британской дипломатии произнёс пятичасовую речь, в которой подробно рассказывал о принципах и приоритетах внешней политики Великобритании. Ничего похожего на фразу „Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет“ в этой речи нет. В этом выступлении прозвучала другая знаменитая фраза Палмерстона: „Недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им“.

Что из этих произведений стало источником для „Вестей недели“ — неизвестно. Но после фактчека, проведённого ВВС, Дмитрий Киселёв в своей программе уделил время для ответа. Через неделю после публикации, 25 апреля 2021 года, он фактически признал, что тиражировал фейк — но нашёл этому оправдание: „Собственно, эта цитата относится к разряду тех, что в концентрированном виде отражают взгляды того исторического персонажа, с которым её связывают, но документального подтверждения авторства нет. А фраза столь точна, что люди из поколения в поколение „склеивают“ именно эти слова с определенным именем“. А затем заявил, что раз фраза отражает взгляды политика — то это не фейк, а „концентрат“.

Тем не менее, ни в одном авторитетном источнике фразы „Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет“, приписываемой лорду Палмерстону, найти не удалось. Цитата встречается только в русскоязычных блогах, СМИ и книгах (если не считать разбор BBC), причём не раньше 2011 года. Кто именно её придумал, установить не удалось, но крайне маловероятно, что это был кто-то из „конкретных политических деятелей прошлого из западных стран“: на других языках (например, на английском и на французском) никаких следов такой фразы нет.

Итог: Неверная атрибуция цитаты