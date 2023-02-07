ВИДЕО | В Тульской области обрушился подъезд дома, погибли пятеро(9)
В Ефремове в Тульской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, сообщает РБК со ссылкой на российские СМИ и Единую дежурную диспетчерскую службу.
По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газ. Агентство пишет, что под завалами могут быть люди. „Интерфакс“, ссылаясь на экстренные службы, сообщает, что погибли пять человек. Telegram-канал 112 также пишет о пяти погибших. По его данным, еще 10 человек могут оставаться под завалами.
При этом в пресс-службе МЧС России сообщили о четырех погибших. „На данный момент спасено 5 человек, по предварительной информации под завалами остаются еще двое. К сожалению, 4 человека погибли“, — заявили РБК в пресс-службе ведомства.
На место выехал губернатор региона Алексей Дюмин, сообщили в пресс-службе правительства области.