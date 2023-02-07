Правила доступа к бесплатному высшему образованию изменят

По словам Маргит Сутроп, докладчика по законопроекту от комиссии, комиссия решила дополнить документ положением о переходном периоде в отношении студентов, которые поступили в вуз, но прервали свое обучение до 2024/2025 учебного года. Сутроп пояснила, что до конца 2026/2027 учебного года к ним будет применяться действующий порядок, согласно которому продолжить бесплатное обучение на том же уровне высшего образования можно в случае, если учеба была прервана до истечения половины номинальной продолжительности учебной программы.

Согласно законопроекту, поступить на бесплатное обучение после прерывания учебы может студент, который обучался на той же ступени высшего образования в течение менее одного года, т. е. менее 365 календарных дней. Комиссия дополнила законопроект положением, согласно которому время, проведенное в академическом отпуске, не причисляется к дням, в течение которых можно прервать учебу и снова поступить на бесплатное обучение.

Кроме того, комиссия внесла в документ поправку, согласно которой в случае обжалования решений по организации учебы, требующих срочного рассмотрения, вуз может предусмотреть сроки, отличные от принципов административного производства. Согласно поправке, вуз должен оставить не менее трех рабочих дней на обжалование решений, связанных с принятием на учебу и оцениванием дипломной работы или выпускного экзамена, и не менее десяти рабочих дней на обжалование других решений по организации учебы.