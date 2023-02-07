Правила доступа к бесплатному высшему образованию изменят
Комиссия Рийгикогу по культуре внесла поправки и направила на второе чтение законопроект, призванный уточнить правила доступа к бесплатному высшему образованию и создать лучшие возможности получения бесплатного высшего образования для студентов, поступающих в вузы впервые.
По словам Маргит Сутроп, докладчика по законопроекту от комиссии, комиссия решила дополнить документ положением о переходном периоде в отношении студентов, которые поступили в вуз, но прервали свое обучение до 2024/2025 учебного года. Сутроп пояснила, что до конца 2026/2027 учебного года к ним будет применяться действующий порядок, согласно которому продолжить бесплатное обучение на том же уровне высшего образования можно в случае, если учеба была прервана до истечения половины номинальной продолжительности учебной программы.
Согласно законопроекту, поступить на бесплатное обучение после прерывания учебы может студент, который обучался на той же ступени высшего образования в течение менее одного года, т. е. менее 365 календарных дней. Комиссия дополнила законопроект положением, согласно которому время, проведенное в академическом отпуске, не причисляется к дням, в течение которых можно прервать учебу и снова поступить на бесплатное обучение.
Кроме того, комиссия внесла в документ поправку, согласно которой в случае обжалования решений по организации учебы, требующих срочного рассмотрения, вуз может предусмотреть сроки, отличные от принципов административного производства. Согласно поправке, вуз должен оставить не менее трех рабочих дней на обжалование решений, связанных с принятием на учебу и оцениванием дипломной работы или выпускного экзамена, и не менее десяти рабочих дней на обжалование других решений по организации учебы.
Согласно законопроекту, вновь поступить на бесплатное обучение на той же ступени высшего образования студенты смогут по прошествии десяти лет после его окончания. Высшие учебные заведения получат право запрашивать плату за выбранные в семестре, но не пройденные учебные предметы, если студент прервет обучение по истечении 70 дней после начала семестра. Законопроект упразднит возможность одновременно бесплатно обучаться по нескольким специальностям. Вузы получат право запросить плату за обучение со студентов, которые хотят в третий раз пройти обучение на той же образовательной ступени. Схоже с действующим правом, административным договором может быть установлен перечень учебных программ, обучение по которым может быть бесплатным, даже если человек хочет пройти его повторно. Например, это могут быть программы в сфере здравоохранения или подготовки учителей. Для прикладных вузов внутренней или государственной обороны исключения могут быть установлены посредством правовых актов.
Планируется, что поправки вступят в силу в 2024/2025 учебном году.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о высшем образовании и в Закон об учебных пособиях и учебных кредитах пленарному заседанию на второе чтение, которое состоится 15 февраля.