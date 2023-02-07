МНЕНИЕ | Волчьи принципы путинской стаи - убей или будь убитым

Прямо сейчас в тбилисской тюрьме умирает Михаил Саакашвили. Его убивают грузинская власть и Владимир Путин.



В отличие от Путина, у Бидзины Иванишвили, негласного, но очевидного правителя Грузии, нет выбора. Он знает, что если он позволит Саакашвили покинуть страну и начать лечение за границей, к чему его призывают многие мировые лидеры, то убьют его. Волчьи принципы путинской стаи – убей или будь убитым.



Бидзина знает, что его страна превратилась в рассадник путинской агентуры. Она наблюдает не только за врагами кремлевского режима и российскими оппозиционерами, осевшими в тбилисских барах. Она наблюдает и за ним.



Я знаком с Бидзиной 30 лет. Не думаю, что он стал бы мучить заключенного по своей воле. Но таковы правила игры, и Иванишвили выбирает убить – но сохранить свою жизнь. Трудно было ожидать от него другого. Саакашвили ожидал – и просчитался.



Жаль грузинский народ. Он, как и Саакашвили, мечтал о свободной, европейской Грузии, но, как и он, оказался в заложниках.



Но грузинский народ переживет и это, и добьется своего – когда над ним не будет довлеть власть, зависимая от Путина. Путина не будет – но Михаила Саакашвили, боюсь, тоже.