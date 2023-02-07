Разрешен выход на лед внутренних водоемов Таллинна и Харьюмаа

Спасательный департамент измеряет толщину льда согласно погодным условиям и все замеры публикует на карте https://veeohutus.ee/talv/ru/ .

По словам сотрудника Северного спасательного центра Анастасии Тульской, выходя на лёд всегда нужно помнить о безопасности. „Выходя на лёд, нужно удостовериться, что его толщина выдержит вес человека. Ледовая карта поможет, но нужно понимать, что имеющаяся на карте информация может измениться из-за быстро меняющихся погодных условий“, - сказала она и добавила, что и на льду, толщина которого более 10 см, нужно всегда держать при себе средства для помощи на случай, если провалился в воду. „Ледовые условия на одном водоёме могут сильно отличаться. Чем сильнее течение, тем нестабильнее лёд“, - сказала Тульская.

Провалившийся под лёд человек, должен учитывать, что температура подо льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек сможет продержаться не более 10 минут, а ребёнок потеряет сознание ещё быстрее. Безопаснее всего, когда дети катаются на коньках на официальных катках и одни на природный лёд не выходят.

Спасательный департамент просит всех быть осторожными и внимательными, находясь на берегу водоёма. Лёд может вызвать любопытство, особенно у детей, поэтому спасатели просят родителей подробно объяснять детям риски, связанные с хрупким льдом, и следить за детьми.

Если вы заметили, что кто-то нуждается в помощи, или вы сами нуждаетесь в ней, то при первой возможности нужно позвонить 112.

Что делать, если вы провалились под лёд?

• Если, находясь на льду, вы заметили признаки опасности – хруст или провал льда – следует немедленно распределить вес своего тела по льду и покинуть это место. Для этого следует сразу же встать на четвереньки и вернуться по тому же пути.

• Если лёд не предупредит своим треском, и вы провалитесь, следует предотвратить погружение более глубоко. При падении под лед распахните руки и отклонитесь назад. Таким образов вы не провалитесь под воду полностью.