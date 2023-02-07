Украина и Запад заявляют о скором российском наступлении. Каким оно может быть?

Если верить высказываниям украинских чиновников и публикациям СМИ, под угрозой сразу несколько направлений: южная часть Донецкой области, район Мелитополя, окрестности городов Бахмут и Угледар, где давно идут ожесточенные бои, а также Лиман на западе Луганской области, освобожденный украинской армией во время осеннего наступления.

„Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попробовать отыграться за их прошлогодние поражения. Мы увидим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле“, - заявил в воскресенье вечером президент Украины Владимир Зеленский.

О том, что Россия начнет наступление, на минувшей неделе предупреждали министр обороны Украины Алексей Резников и глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Они говорят, что наступление должно начаться к 24 февраля - в этот день исполнится год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Наконец, издание Financial Times написало со ссылкой на неназванного „советника украинской армии“, что Киев получил „очень надежную информацию“ о том, что наступление может начаться в ближайшие 10 дней.

Где может начаться наступление?

Косвенным признаком того, что российская армия действительно готовит наступление, стала ее активность на нескольких направлениях.

Как рассказал в интервью „Украинской правде“ министр обороны Украины Алексей Резников, сейчас наиболее серьезные группировки российской армии находятся на востоке и юге.

В Донецкой области линия фронта вдается в российские позиции несколькими клиньями: в районе Угледара, где ожесточенные бои продолжаются с ноября; возле Авдеевки; в районе города Бахмут, который пытаются окружить и захватить российские войска вместе с ЧВК „Вагнер“.

Каждый подобный выступ потенциально может превратиться в окружение, однако до сих пор продвижение российских войск в районе Донецка было крайне медленным. Эти районы готовились к обороне еще до начала вторжения.