Врач из Донецка, высланный с эстонской границы, оспорит решение в суде и потребует возмещения ущерба(19)
У 60-летнего Александра Орла при себе были все необходимые документы для того, чтобы его приняли в качестве гражданина Украины в соответствии с Директивой ЕС о временной защите. Но на эстонской границе его развернули. С помощью адвоката он планирует оспорить решение эстонских пограничников в суде. И это не единственный такой случай. Продолжение истории „Граница эмпатии. Из России в Эстонию не пустили врача из Донецка Александра Орла — он ехал в Европу с прахом жены“.
В ночь на 29 января Александр Орел, врач из Донецка, попытался пересечь границу в Нарве. Он ехал рейсовым автобусом. В Польше было в планах воссоединиться с детьми и внуком. Александр вез прах своей скончавшейся жены Марии. Мужчина поставил перед собой цель исполнить предсмертное желание любимой - вместе с семьей отвезти ее прах в Венецию и развеять над морем.