Новости Эстонии
09.02.2023, 11:15

Врач из Донецка, высланный с эстонской границы, оспорит решение в суде и потребует возмещения ущерба

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Мужчину с прахом жены польские пограничники пропустили без проблем
Aleksandr Orel
Aleksandr Orel
ФОТО: Erakogu

У 60-летнего Александра Орла при себе были все необходимые документы для того, чтобы его приняли в качестве гражданина Украины в соответствии с Директивой ЕС о временной защите. Но на эстонской границе его развернули. С помощью адвоката он планирует оспорить решение эстонских пограничников в суде. И это не единственный такой случай. Продолжение истории Граница эмпатии. Из России в Эстонию не пустили врача из Донецка Александра Орла — он ехал в Европу с прахом жены“.

В ночь на 29 января Александр Орел, врач из Донецка, попытался пересечь границу в Нарве. Он ехал рейсовым автобусом. В Польше было в планах воссоединиться с детьми и внуком. Александр вез прах своей скончавшейся жены Марии. Мужчина поставил перед собой цель исполнить предсмертное желание любимой - вместе с семьей отвезти ее прах в Венецию и развеять над морем.

Поскольку из оккупированного Донецка нет другой возможности выбраться, кроме как через Россию, Александру пришлось выезжать именно таким маршрутом.

Находясь в России, Александр купил билеты на автобус на маршрут Санкт-Петербург - Таллинн - Рига - Вроцлав. Согласно плану, 30 января он уже должен был быть в Польше. „Я не ожидал никаких проблем“, - объясняет мужчина. Но ночью 29 января его остановили на пограничном пункте в Нарве и начался допрос. К нему украинец готов не был.

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