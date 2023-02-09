Врач из Донецка, высланный с эстонской границы, оспорит решение в суде и потребует возмещения ущерба

У 60-летнего Александра Орла при себе были все необходимые документы для того, чтобы его приняли в качестве гражданина Украины в соответствии с Директивой ЕС о временной защите. Но на эстонской границе его развернули. С помощью адвоката он планирует оспорить решение эстонских пограничников в суде. И это не единственный такой случай. Продолжение истории „Граница эмпатии. Из России в Эстонию не пустили врача из Донецка Александра Орла — он ехал в Европу с прахом жены“.