Хирург объяснил, почему фигуристу Костомарову понадобилась ампутация

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января и долгое время был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ. По словам врача, основным диагнозом у фигуриста является сепсис, который запускает воспалительный процесс по всему организму.

„Чем он был вызван — судить трудно, потому что он не до конца изучен. После сепсиса гнойные очаги начинают „летать“ по всему организму, осеменяя все подряд. Такой же процесс пошел по кровеносной системе, среагировало более слабое место — им оказалась нога. При сепсисе гной разлетается по всему организму. Ампутацию делают по той причине, что сильный некроз на ноге, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм. Это жизненно важно, чтобы токсины не распространились окончательно“, — приводят слова Шестакова „Известия“.