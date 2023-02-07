Ирина Киккас-Ныомаа: награда Горбуновой невероятно заслуженная!

„Это невероятно заслуженная награда. В художественной гимнастике очень много держится именно на таких фанатах своего дела, как Лариса Александровна. В нашем спорте многочасовые тренировки, длинные соревнования и только своим примером тренеры могут приучить детей любить трудиться, отдавать себя всего во имя цели, мечты. Ведь художественная гимнастика - это, как и многие другие виды спорта, стиль жизни (динамичный, здоровый, культурный, развивающий). А тренер - это путеводная звезда. Очень рада, что это оценили.

Я, честно говоря, даже не знаю, как мы вышли к Олимпиаде, просто шли вместе ежедневно с моих 10 лет, бок о бок - 13 лет. В спортивном зале я была чаще, чем дома и, конечно, тренер повлиял на моё взросление и виденье жизни, спорта, гимнастики. Поэтому я очень благодарна Ларисе Александровне не только за те медали, к которым она меня привела, но и за то, что я сейчас являюсь тренером, у меня спортивная семья и есть цели в жизни“.