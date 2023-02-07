Президент „Айнтрахта“ попал под следствие из-за найденного у сына кокаина

Расследование началось из-за того, что младшего, 13-летнего сына Фишера поймали с кокаином вместе со школьным другом. Мать последнего заметила изменение в поведении сына и сообщила об этом в школу и полицию, пишет РБК.



Полиция в конце января произвела обыск в квартире Фишера. Отмечается, что собака-ищейка обнаружила остатки кокаина на тумбочке президента „Айнтрахта“. Утверждается, что супруги Фишер и их старший сын хранили наркотики таким образом, что младший, подросток, имел к ним доступ.



Представитель совета директоров „Айнтрахта“ Аксель Хеллманн не захотел комментировать расследование в отношении Фишера. „Я ничего не скажу об этом ни как друг, ни как член клуба, ни как официальное лицо“, — сказал он



Главный тренер Оливер Гласнер высказался в поддержку президента клуба: „Если у кого-то не все хорошо, вам нужен кто-то, кто поддержит вас. Вот почему он пользуется поддержкой всех нас в клубе. Все остальное не наша забота“. Он также уверен, что этот скандал не повлияет на спортивные результаты „Айнтрахта“.



После 19 туров „Айнтрахт“ занимает пятое место в чемпионате Германии, набрав 35 очков.



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