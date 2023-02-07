У тренера турецкого клуба во время землетрясения погибли 15 родственников

„С большой грустью мы узнали, что многие родственники Айхана Тенбелоглу, одного из помощников тренера нашей первой команды, проживающие в Хатае, погибли в результате землетрясения“, — говорится в сообщении клуба.



Главный тренер команды Рыза Чалымбай заявил, что у Тенбелоглу погибли 15 членов семьи.



Как сообщило издание Cumhurryet, тренер другой команды турецкой Суперлиги, „Хатайспора“, помощник Волкана Демиреля Мурат Бель и его семья были спасены из-под завалов, их состояние оценивается как хорошее.



По-прежнему нет информации о ганском полузащитнике „Хатайспора“ Кристиане Атсу и вратаре Ахмете Эюпе Тюркаслане из второго дивизиона, связь с которыми была потеряна после землетрясения.



6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7, которые привели к разрушениям и жертвам в десяти провинциях. По последним данным, погибли более 1700 человек.



В Турции приостановлены все спортивные мероприятия, в стране объявлен недельный траур.