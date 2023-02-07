Другие виды
07.02.2023, 10:03

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы

 
Навка и Костомаров
Навка и Костомаров
ФОТО: Delfi Meedia

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Сообщает „sports“.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Экс-фигурист более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей.

„К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей“, – сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что фигурист находится в сознании и под капельницей, ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

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