Катастрофа в Турции отложила игры „Левадии“, игроки и члены клуба не пострадали

Представитель „Левадии“ Лаури Вялья, который вместе с командой находится в Анталии, сообщил Soccernet.ee, что они почувствовали дрожание. Он добавил, что с игроками и членами клуба все в порядке, а команда тренируется в обычном режиме.

Турнир, который должен был начаться в понедельник, перенесен и по текущей информации состоится с 10 по 18 февраля, а не с 6 по 15 февраля, как было запланировано изначально. Первая игра „Левадии“ против ровенского „Вереса“ изначально была запланирована на вторник.

Помимо „Левадии“ и „Вереса“ в турнире примут участие полтавская „Ворскла“ и житомирское „Полесье“.

После турнира у „Левадии“ было запланировано еще три товарищеских матча (против харьковского „Металлиста“, „Риги“ и еще один соперник будет известен позже).

По данным The Guardian, по последним данным, в Турции и Сирии погибло более 2600 человек и почти 11 тысяч получили ранения. Кроме того, многие люди до сих пор являются пропавшими без вести.