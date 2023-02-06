Эстония направляет в помощь Турции команду в составе спасателей и медиков

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, речь о землетрясении с самым большим числом жертв за последние десять лет. Эстония направит в Турцию помощь как можно скорее.

„Мы предпримем усилия, чтобы предложить Турции помощь как можно оперативнее“, - отметил министр, эта помощь будет направлена в координации с Европейсим союзом.

В отправляющейся в Турцию команде спасателей EST-USAR будет 44 человека, в том числе 10 медиков, которые войдут в команду по направлению Департамента здоровья.

Целью эстонской команды - участие в спасательных и поисковых работах, спасение людей из-под завалов, оказание медицинской помощи. Согласно имеющемуся на сегодня плану, командировка продлится 7 дней.

Министерство иностранных дел Эстонии выделяет в помощь Турции 400 000 евро.