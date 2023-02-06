ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (348-й день) | Прибыл первый танк Leopard. Российские войска заняли больше трети Бахмута
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В оккупированном Энергодаре Запорожской области сложилась критическая ситуация.
„В городе фактически нет отопления, поскольку враг не дает запустить ни один из энергоблоков Запорожской АЭС. Другого источника для обеспечения централизованного отопления у нас нет. Горячей воды тоже нет. В домах - 10-15 градусов. В городе остаются 15 тысяч жителей“, - рассказал в эфире общенационального телемарафона мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Кроме того, по его словам, в городе участились случаи похищений работников ЗАЭС, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от „Росатома“. „Последние 2-3 дня таких случаев стало больше“, - сообщил Орлов.
В Польшу прибыл первый из четырех танков Leopard 2, переданных Украине Канадой. Его снимок опубликовала в микроблоге Twitter министр обороны Канады Анита Ананд, снабдив фото комментарием: „Вскоре мы будем вместе с нашими союзниками обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техники“.
Правительство Норвегии намерено выделить Украине 75 миллиардов норвежских крон (в пересчете 6,8 млрд евро) в рамках многолетнего пакета помощи. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, указав, что средства предполагается использовать для пакета военной и гражданской помощи. Программа рассчитана на пять лет, однако ее еще должен одобрить парламент в Осло.
Президент Украины Зеленский выразил благодарность „норвежскому народу, правительству Норвегии и лично премьер-министру Йонасу Гару Стёре“ за „беспрецедентный пакет помощи“. „Это значительный вклад в нашу будущую победу над агрессором и успешное послевоенное восстановление“, - написал он в Twitter.
Украинские военные приехали в Британию учиться управлять AS90.
В Великобританию прибыли украинские военнослужащие для прохождения обучения на самоходных артиллерийских установках AS90.
„Приветствуем украинских военнослужащих, которые прибыли на этих выходных в Великобританию, чтобы освоить AS90“, - отмечается в сообщении британского Минобороны в „Твиттере“.
„В ближайшие дни Великобритания начнет обучение использованию танков и артиллерийских орудий в рамках масштабной программы, в ходе которой за последние шесть месяцев в Британии прошли обучение тысячи украинских военнослужащих“, - говорилось тогда в пресс-релизе британского правительства.
ЧВК „Вагнер“ по второму кругу объезжает колонии и снова вербует заключенных на войну, но желающих ехать в Украину все меньше, сообщила „Медиазона“ (в России признана иноагентом). Верховная рада тем временем признала ЧВК „Вагнер“ международной преступной организацией.
Польша построит на границе с Россией 200-километровый барьер.
Строительство электронного барьера, оснащенного системой датчиков и камер, на участке сухопутной границы с Калининградской области начнется в марте, рассказала Польскому радио пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальская. По ее словам, электронный барьер позволит круглосуточно контролировать границу вне зависимости от погодных условий и без необходимости пешего патрулирования линии границы.
Военная разведка Украины назвала три направления, по которым российская армия может пойти в наступление.
„Мы определили, что наступления войск России могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска России будут вести оборону“, — заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его данным, российской армии понадобится еще два месяца, чтобы укомплектовать новые военные формирования. В ГУР считают, что Минобороны РФ планирует мобилизовать еще от 300 до 500 тысяч россиян для наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года.
На оккупированных территориях также проводят пропагандистскую работу среди молодежи. В школах Скадовского района Херсонской области создают кадетские классы с усиленной военной подготовкой. Россияне обещают, что выпускникам этих классов будут предоставлены привилегии при поступлении на военную службу по контракту.
Россияне заняли больше трети Бахмута - украинский офицер.
Украинский офицер рассказал в эфире телеканала „Настоящее время“, что армия РФ заняла больше трети территории города, и обстановка там „объективно тяжелая“.
„Враг занял частично город: промзону и частный сектор по реку. Ему действительно удается прорывать небольшие участки фронта и приближаться к нашим позициям. Сейчас город постоянно, систематически находится под вражеским минометным огнем“, - сказал командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский „Настоящему времени“.
Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) пообещала дальнейшую помощь школам и университетам Украины со стороны Германии. „Мы оказываем поддержку, предоставляя возможность цифрового обучения детей в Украине“, - сказала она телеканалу Welt в ходе визита в Киев. Кроме того, по ее словам, необходимо продолжать сотрудничество в области научных исследований.
Штарк-Ватцингер отметила, что в большинстве школ уже созданы убежища, однако вблизи линии фронта обучение возможно все еще только в онлайн-формате - и в этом Германия хочет помочь Украине.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле села Казинка Валуйского городского округа. По словам чиновника, в результате попадания снаряда загорелась хозяйственная постройка частного жилого дома, погибла женщина. На месте работают все оперативные службы, добавил глава региона.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается распространения войны за пределы Украины. „Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. Я боюсь, что сейчас мир сползает к более масштабной войне“, - заявил он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам Гутерриша, сейчас самый высокий риск ядерной войны за последние десятилетия, причем она может начаться как случайно, так и намеренно.