ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (348-й день) | Прибыл первый танк Leopard. Российские войска заняли больше трети Бахмута

В оккупированном Энергодаре Запорожской области сложилась критическая ситуация.

„В городе фактически нет отопления, поскольку враг не дает запустить ни один из энергоблоков Запорожской АЭС. Другого источника для обеспечения централизованного отопления у нас нет. Горячей воды тоже нет. В домах - 10-15 градусов. В городе остаются 15 тысяч жителей“, - рассказал в эфире общенационального телемарафона мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Кроме того, по его словам, в городе участились случаи похищений работников ЗАЭС, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от „Росатома“. „Последние 2-3 дня таких случаев стало больше“, - сообщил Орлов.

В Польшу прибыл первый из четырех танков Leopard 2, переданных Украине Канадой. Его снимок опубликовала в микроблоге Twitter министр обороны Канады Анита Ананд, снабдив фото комментарием: „Вскоре мы будем вместе с нашими союзниками обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техники“.

Правительство Норвегии намерено выделить Украине 75 миллиардов норвежских крон (в пересчете 6,8 млрд евро) в рамках многолетнего пакета помощи. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, указав, что средства предполагается использовать для пакета военной и гражданской помощи. Программа рассчитана на пять лет, однако ее еще должен одобрить парламент в Осло.

Президент Украины Зеленский выразил благодарность „норвежскому народу, правительству Норвегии и лично премьер-министру Йонасу Гару Стёре“ за „беспрецедентный пакет помощи“. „Это значительный вклад в нашу будущую победу над агрессором и успешное послевоенное восстановление“, - написал он в Twitter.

Украинские военные приехали в Британию учиться управлять AS90.

В Великобританию прибыли украинские военнослужащие для прохождения обучения на самоходных артиллерийских установках AS90.

„Приветствуем украинских военнослужащих, которые прибыли на этих выходных в Великобританию, чтобы освоить AS90“, - отмечается в сообщении британского Минобороны в „Твиттере“.