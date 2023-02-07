07.02.2023, 20:44
ГРАФИК | Жители Эстонии потребляют значительно больше еды и алкоголя, чем в среднем по Европейскому союзу(9)
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Евростат опубликовал данные за 2021 год о том, сколько денег домохозяйства в странах-членах Европейского Союза тратят на еду и алкоголь. Эстония находится на вершине обеих таблиц, хотя ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В то же время следует отметить, что эти данные были собраны до того, как инфляция поднялась до нынешнего высокого уровня.
В 2021 году домохозяйства в Европейском союзе потратили в общей сложности более 1035 миллиардов евро на продукты питания и безалкогольные напитки (что эквивалентно 7,1 процента от общего ВВП ЕС). В среднем по ЕС расходы на эти продукты составляют 14,3% от общих расходов домохозяйства. По сравнению с 2020 годом (14,8%) он уменьшился на 0,5%.