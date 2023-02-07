ГРАФИК | Жители Эстонии потребляют значительно больше еды и алкоголя, чем в среднем по Европейскому союзу

Евростат опубликовал данные за 2021 год о том, сколько денег домохозяйства в странах-членах Европейского Союза тратят на еду и алкоголь. Эстония находится на вершине обеих таблиц, хотя ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В то же время следует отметить, что эти данные были собраны до того, как инфляция поднялась до нынешнего высокого уровня.