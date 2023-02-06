Tallink достиг соглашения с моряками о повышении заработной платы

Tallink и Независимый профсоюз моряков внось встретились сегодня при посредничестве государственного примирителя для обсуждения предложения, сделенного на прошлой неделе компанием Tallink профсоюзу по условиям нового коллективного договора. „На сегодняшней встрече мы пришли к соглашению об условиях нового коллективного договора, и новый договор был подписан уже сегодня днем“, — говорится в сообщении Tallink.

Новый коллективный договор был подписан на 4 года, и в результате переговоров заработная плата работников Tallink увеличится на 13,5% (обслуживающий персонал) и 16,1% (технический персонал) по сравнению с минимальной заработной платой предыдущего коллективного договора.

В новом соглашении также предусмотрена модель расчета повышения заработной платы в последующие годы, которая будет учитывать реальное повышение средней заработной платы в Эстонии за последний год и среднее арифметическое прогноза Банка Эстонии относительно повышения средней заработной платы в текущем году. Поэтому, согласно новому соглашению, изменение заработной платы будет основываться на официальных данных и следовать одной и той же методологии из года в год. Ежегодное изменение заработной платы с 2024 года будет осуществляться 1 апреля.