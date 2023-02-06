КАРТА | В Таллинне начинается строительство новой трамвайной линии: в центре города движение будет существенно реорганизовано

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, трамвайная линия в Старый порт – это один из крупнейших проектов по развитию инфраструктуры в столице, с момента последнего расширения трамвайной сети прошло пять лет. Новая трамвайная линия свяжет аэропорт с морским портом и создаст удобное сообщение между автобусным и Балтийским вокзалом.

„В ходе строительства нового трамвайного пути будет обновлено и окружающее городское пространство. Главным образом это касается улицы Хобуяама и перекрестка Каубамая, где пешеходы смогут пересекать проезжую часть по земле. Будут созданы новые зеленые зоны, перекрестки станут более современными и безопасными, а движение – более плавным, - пояснил Свет. – К сожалению, при столь масштабных строительных работах неизбежно будут возникать неудобства. Необходимо учитывать, что в первые месяцы работ параллельно будет продолжаться и реконструкция улиц Йыэ и Пронкси. При планировании работ мы также учитывали Молодежный праздник песни и танца, который состоится в Таллинне летом, ведь на праздник и торжественное шествие в Таллинн прибудут десятки тысяч участников“.

Вице-мэр подчеркнул, что для всех этапов работ будут подготовлены временные схемы организации дорожного движения.

„На этих схемах будет приведена информация о реорганизации движения, а также о маршрутах, которыми могут пользоваться люди, проживающие или работающие зоне работ, - уточнил Свет. – Общественный транспорт продолжит работу, однако рекомендуется следить за изменениями в маршрутах и графиках движения. В период строительства мы советуем по возможности избегать поездок в центр города на автомобиле. Помимо этого, мы рекомендуем следить за информацией на специальной странице, посвященной строительству трамвайной линии в Старый порт“.

Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm .