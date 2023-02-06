КАРТА | В Таллинне начинается строительство новой трамвайной линии: в центре города движение будет существенно реорганизовано(3)
7 марта стартует первый этап работ по строительству трамвайной линии в Старый порт, что повлечет за собой реорганизацию движения транспорта в центре города. Строительные работы начнутся на улицах Гонсиори и Лайкмаа – будет закрыт отрезок улицы Гонсиори между ул. Лайкмаа и Реймани в направлении из центра города, а также участок улицы Лайкмаа между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе в направлении Нарвского шоссе.
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, трамвайная линия в Старый порт – это один из крупнейших проектов по развитию инфраструктуры в столице, с момента последнего расширения трамвайной сети прошло пять лет. Новая трамвайная линия свяжет аэропорт с морским портом и создаст удобное сообщение между автобусным и Балтийским вокзалом.
„В ходе строительства нового трамвайного пути будет обновлено и окружающее городское пространство. Главным образом это касается улицы Хобуяама и перекрестка Каубамая, где пешеходы смогут пересекать проезжую часть по земле. Будут созданы новые зеленые зоны, перекрестки станут более современными и безопасными, а движение – более плавным, - пояснил Свет. – К сожалению, при столь масштабных строительных работах неизбежно будут возникать неудобства. Необходимо учитывать, что в первые месяцы работ параллельно будет продолжаться и реконструкция улиц Йыэ и Пронкси. При планировании работ мы также учитывали Молодежный праздник песни и танца, который состоится в Таллинне летом, ведь на праздник и торжественное шествие в Таллинн прибудут десятки тысяч участников“.
Вице-мэр подчеркнул, что для всех этапов работ будут подготовлены временные схемы организации дорожного движения.
„На этих схемах будет приведена информация о реорганизации движения, а также о маршрутах, которыми могут пользоваться люди, проживающие или работающие зоне работ, - уточнил Свет. – Общественный транспорт продолжит работу, однако рекомендуется следить за изменениями в маршрутах и графиках движения. В период строительства мы советуем по возможности избегать поездок в центр города на автомобиле. Помимо этого, мы рекомендуем следить за информацией на специальной странице, посвященной строительству трамвайной линии в Старый порт“.
Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.
Создание новой трамвайной линии предполагает проведение масштабных строительных работ. Они будут осуществляться на 2,5-километровом отрезке от перекрестка ул. Кивисилла и Гонсиори до Пыхья пуйестеэ. С улицы Кивисилла трамвай будет поворачивать налево на улицу Гонсиори. Далее трасса будет проложена через улицы Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри до портовой территории. Затем трамвайные пути будут пролегать через улицы Лаэва, Куунари и Кай до А-терминала, далее – по улицам Логи и Румби, проходя мимо Горхолла. Возле Котла культуры новая трасса соединится с имеющимися трамвайными путями, ведущими от бульваров Мере и Пыхья в направлении Копли.
По словам руководителя проекта AS Merko Ehitus Eesti Тийта Йоости, это сложный и масштабный проект, который реализуется в сотрудничестве с предприятием KMG Infra OÜ. Наряду с прокладкой трамвайных рельсов требуется перестроить множество подземных трасс коммуникаций. К тому же, вдоль трамвайной линии будет создано новое городское пространство.
„План и график работ составлены с учетом особенностей технологического процесса, наша цель - минимизировать временные затраты и обеспечить, чтобы работы как можно меньше влияли на повседневную жизнь горожан, - сказал Йоости. – Мы будем работать поэтапно – это значит, что разные участки трамвайного пути будут строиться в разное время. Работы будут проводиться в соответствии с технологической логикой, поэтому в первую очередь запланированы работы по реконструкции подземных трасс и коммуникаций. Затем будет осуществляться установка трамвайных рельсов, за которой последует монтаж контактной сети. По завершении этих работ летом 2024 года мы сможем пустить по новой трассе трамвай. Далее мы приступим к укладке проезжей части и тротуаров, установке средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также к работам по озеленению, которые, согласно договору, продлятся до февраля 2025 года“.
На первом этапе работ с 7 марта будет закрыт отрезок улицы Гонсиори между ул. Лайкмаа и Реймани в направлении из центра города, а также участок улицы Лайкмаа между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе в направлении Нарвского шоссе. С 14 марта строительные работы будут проводиться на улице Кай.
Стоимость создания трамвайного пути составляет около 46 млн евро (вкл. налог с оборота и услуги по надзору собственника). Трамвайная трасса будет построена при поддержке Фонда восстановления и устойчивости ЕС в объеме 26 млн евро.