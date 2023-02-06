Приятный сюрприз! Проценты по жилищному кредиту можно по-прежнему списывать из дохода

В утвержденной весной 2021 года бюджетной стратегии было предусмотрено, что в 2023 году в декларации о доходах больше нельзя будет списывать из налогооблагаемого дохода процент по жилищному кредиту. Министерство финансов подготовило тогда соответствующее изменение в законе.

Целью правительства было сократить дефицит госбюджета. Отмена этой налоговой скидки составляла бы 0,02% ВВП. Отменить налоговую льготу рекомендовала Эстонии и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), по оценке которой от этой льготы выгоду получают прежде всего домохозяйства с более высокими доходами, что увеличивает неравенство.

План правительства реализован не был. „Об этом говорилось, но законом не стало“, - подтвердила сегодня пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Керту Лаадога. Поэтому по-прежнему сумму процентов по жилищному кредиту в сумме до 300 евро можно списывать из налогооблагаемого дохода (§ 25 Закона о подоходном налоге) .

О том, как правильно платить налоги с арендной платы за квартиру, читайте здесь.