„Шок для меня“. Нарвскому гиду Александру Опенко вручат государственную награду

Этим государственным знаком отличия награждают за признание заслуг жителей Эстонии. Президент оценил целеустремленность общественной деятельности Опенко, знания, его упорство в своем деле и заботу о стране.

„Мне очень приятно, волнительно, – говорит Александр Опенко RusDelfi. – Это большая честь и ответственность. Но и шок для меня, не ожидал. Я не такая крупная величина, но, значит, я что-то правильно делаю, раз на это обращают внимание“.

Нарвский экскурсовод, учитель истории узнал о том, что ему вручат Орден Белой звезды V степени от журналистки, которая позвонила утром взять комментарий.

Опенко считает, что награда не лично для него, а для всех тех, кто любит историю Ида-Вирумаа, рассказывает о регионе с любовью, он лишь представитель этого коммьюнити краеведов.