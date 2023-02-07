„Он уверял, что ему и его семье угрожали по политическим мотивам“. Кого из граждан России и Украины пускают в Эстонию(21)
Согласно статистике Департамента полиции и погранохраны, с 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года границу Нарва-Ивангород всего пересекло 38 626 граждан Украины, при этом во въезде было отказано в 1517 случаях. За этот же период границу прошло 443 522 гражданина России. Отказали в 2275 случаях. Руководитель группы пограничного контроля на нарвском погранпункте Янек Нау рассказал, каких граждан Украины и России сейчас пускают в Эстонию.
В группе „Граница Нарва-Ивангород“ на Facebook пользователи часто жалуются на долгую проверку при пересечении границы на автобусе, если среди пассажиров оказываются граждане Украины. Руководитель группы пограничного контроля на нарвском погранпункте Янек Нау поясняет, что одно лишь наличие украинского паспорта не значит, что процедура проверки растянется по времени. „У нас проверка двухступенчатая. Первый уровень – это обычная проверка. Если с документами все в порядке, то человека быстро пропустят через границу, независимо от его гражданства. Однако если по документам возникают какие-то вопросы, то человека отводят в сторону, где с ним уже занимаются наши эксперты. Если, например, выясняется, что гражданин Украины – беженец, то его обязательно опросят, выяснят, откуда он и куда едет. Затем зафиксируют полученную информацию. В этом случае на одного человека может легко и час уйти“, – сообщает Янек Нау.
Статус беженца украинец получает не на границе, а в центре для беженцев. „На границе им помогают волонтеры. Также здесь у нас работает гражданка Украины, которая тоже сильно выручает. Еще с ними занимаются сотрудники Департамента социального страхования: предоставляют временное жилье, оплачивают билеты на „Elron“, договариваются с центром, где их могут принять. Если в Эстонии украинцы транзитом, то статус беженца они тут не получают“, – добавил Янек Нау.
В январе во въезде в Эстонию отказали 154 гражданам Украины. „Основная причина отказа заключалась в том, что они утверждали, что являются беженцами, хотя на самом деле уже долгое время проживали в России. И пытались пересечь границу не по загранпаспорту, а с внутренним украинским паспортом“, – рассказал Янек Нау.
„Если же гражданин России просит временную защиту, то с ним также будут проводить беседу либо полицейские, либо сотрудники из миграционного отдела. Однако важно понимать, что на время делопроизводства человек должен будет оставаться в Эстонии минимум на полгода“, – отметил Янек Нау. Если человек соглашается, то его отправляют в центр для беженцев. На время рассмотрения ему нельзя устраиваться на работу – в центре беженцев его обеспечат всем необходимым. А вот перемещаться по городу – можно. „В прошлом году был случай: гражданин РФ предоставил документы, по которым можно было заключить, что его вызывали на допросы в полицию. Он уверял, что ему и его семье угрожали по политическим мотивам. Этим делом занимался миграционный отдел. Они выяснили, что угроза действительно была. В итоге россиянин как-то ухитрился получить загранпаспорт и визу. Другой вообще без визы приехал“, – рассказал Янек Нау.
В иных случаях через границу по-прежнему пропускают только тех граждан РФ, кто посещает близких родственников. По закону таковыми являются либо отец и мать, либо бабушка и дедушка. „Но для этого им нужно доказать родство. К тому же близкий родственник должен иметь или эстонское гражданство, или постоянный вид на жительство в Эстонии. Если у близкого родственника – временный вид на жительство, то мы вынуждены отказать в пересечении границы“. Тем не менее есть и исключения. Например, если человек едет на похороны к близкому человеку. Или если близкий родственник сильно болен. Но даже в этом случае нужно предоставить соответствующие документы для доказательств.
Если гражданин России пытается найти в Эстонии временную защиту, то Янек Нау рекомендует при возможности взять с собой документы в качестве доказательств. И, конечно, говорить правду. А гражданам Украины – посетить сайт kriis.ee. Там есть вся необходимая информация