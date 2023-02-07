„Он уверял, что ему и его семье угрожали по политическим мотивам“. Кого из граждан России и Украины пускают в Эстонию

В группе „Граница Нарва-Ивангород“ на Facebook пользователи часто жалуются на долгую проверку при пересечении границы на автобусе, если среди пассажиров оказываются граждане Украины. Руководитель группы пограничного контроля на нарвском погранпункте Янек Нау поясняет, что одно лишь наличие украинского паспорта не значит, что процедура проверки растянется по времени. „У нас проверка двухступенчатая. Первый уровень – это обычная проверка. Если с документами все в порядке, то человека быстро пропустят через границу, независимо от его гражданства. Однако если по документам возникают какие-то вопросы, то человека отводят в сторону, где с ним уже занимаются наши эксперты. Если, например, выясняется, что гражданин Украины – беженец, то его обязательно опросят, выяснят, откуда он и куда едет. Затем зафиксируют полученную информацию. В этом случае на одного человека может легко и час уйти“, – сообщает Янек Нау.

Статус беженца украинец получает не на границе, а в центре для беженцев. „На границе им помогают волонтеры. Также здесь у нас работает гражданка Украины, которая тоже сильно выручает. Еще с ними занимаются сотрудники Департамента социального страхования: предоставляют временное жилье, оплачивают билеты на „Elron“, договариваются с центром, где их могут принять. Если в Эстонии украинцы транзитом, то статус беженца они тут не получают“, – добавил Янек Нау.

В январе во въезде в Эстонию отказали 154 гражданам Украины. „Основная причина отказа заключалась в том, что они утверждали, что являются беженцами, хотя на самом деле уже долгое время проживали в России. И пытались пересечь границу не по загранпаспорту, а с внутренним украинским паспортом“, – рассказал Янек Нау.