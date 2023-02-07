В 2022 году кибератаки в Эстонии в сто раз превысили уровень кибератак времен Бронзовой ночи

„Нашей целью должна быть полностью кибербезопасная Эстония, способная эффективно адаптироваться к технологическим разработкам и новым возможным угрозам. Поэтому направление дополнительных инвестиций в сферу кибербезопасности и улучшение сотрудничества имеют ключевое значение. Наглядным примером здесь является решение правительства о выделении средств в базовый бюджет в размере 42 миллионов евро ежегодно. Важно учиться и своевременно замечать угрозы, приспосабливаться к ним и реагировать на них, поскольку злоумышленники поступают точно так же, – подчеркнул министр. –

Он отметил, что в прошлом году резко возросла интенсивность кибератак, направленных против Эстонии. Однако Эстония хорошо с ними справилась, и большинство атак так и остались лишь попытками.

Министр добавил, что мы сталкиваемся с постоянно меняющейся картиной угроз в киберпространстве, что означает необходимость риск-ориентированного реагирования как в информационной безопасности организаций, так и в государственной безопасности. „В Эстонии нет ни одной услуги, которая так или иначе не зависела бы от цифровых компонентов. „Кибербезопасность является неотъемлемой частью широкомасштабной государственной обороны, и война в Украине показывает, что для того, чтобы страна функционировала даже в самых критических ситуациях, мы должны быть способны защитить жизненно важные информационные системы, которые обеспечивают, например, водоснабжение, покрытие мобильной связи или отопление помещений“, – констатировал Ярван.

„Война в Украине болезненно показала, что кибербезопасность является одним из краеугольных камней государственной безопасности. Активные действия в киберпространстве происходят не только во время боевых действий, но и предшествуют им, а также следуют за ними. В результате ежедневных усилий тысяч людей Эстония стала одной из самых развитых цифровых стран мира, предлагающей сотни высококачественных электронных услуг. Однако в то же время это делает нас уникальной целью“, – сказал Ярван.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана, прошедший год напомнил нам, что свобода, независимость и чувство безопасности не являются чем-то само собой разумеющимся.

„Год назад мы предсказывали, что если Россия нападет на Украину, в эстонском киберпространстве станет гораздо „жарче“. К сожалению, и предсказание войны, и наш прогноз сбылись. После 24 февраля мы находимся практически в состоянии кибервойны – с атаками и их попытками чуть ли не каждый день или каждую неделю. Мы неоднократно видели, что нападения, направленные на срыв функционирования услуг, совпадали по времени с заявлениями и высказываниями эстонских государственных деятелей и политиков. В августе, когда из Нарвы был перемещен танк, на Эстонию обрушилось рекордное количество атак — 66 DDoS-атак. Благодаря нашей сильной подготовке они не оказали заметного влияния, хотя атакующие учились и развивались на протяжении всего года. Налицо явный контраст между атаками в начале и в конце года“, – сказал генеральный директор Департамента государственной инфосистемы (RIA) Маргус Ноормаа.

Он добавил, что аналогичный рост наблюдался и тогда, когда Рийгикогу объявил Россию террористическим государством, и когда президент Украины обращался к депутатам по видеосвязи. Воздействие атак на эстонские организации, учреждения и предприятия было незначительным, но случались и перебои.

„С помощью финансовых вливаний правительства мы смогли оставаться на шаг впереди злоумышленников и смогли установить защитные решения непосредственно перед массовыми атаками. Без дополнительных мер картина была бы совсем иной“, – подчеркнул Ноормаа. Подобные атаки продолжались и в этом году, а последняя крупная волна началась 23 января, когда атакам подверглись финансовый и страховой секторы.

Ноормаа добавил, что RIA помогает обеспечить функционирование цифрового государства в государственном секторе, и это не везде может быть достигнуто.