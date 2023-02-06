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06.02.2023, 16:45

Как нам спасти Эстонию

 
Александр Чаплыгин, ваш кандидат в Ласнамяэ, Кесклинне и Пирита

Минимальная пенсия - 800 евро, пособие на каждого ребёнка - 500 евро. Откуда взять деньги?

  • Внешняя политика Эстонии должна быть ориентирована на достижение мира и поиск компромиссов. Любое решение обязано приниматься, исходя исключительно из национальных интересов страны.

  • Число чиновников на всех уровнях необходимо сократить. Освободившиеся средства нужно направить на повышение пенсий. Минимальная пенсия должна составить 800 евро.

  • Эстония обязана сама обеспечивать себя всей необходимой электроэнергией. Государство должно регулировать тарифы, которые не могут превышать 5 центов за киловатт-час.

  • Прибыль государственных предприятий должна быть направлена на повышение уровня жизни граждан. Прежде всего нужно повысить детские пособия, чтобы они достигли 500 евро на каждого ребёнка.

  • Необходимо снизить налоги на энергию и продукты питания. Максимальный налог на эти товары не должен превышать 5 % вместо нынешних 20 %.

  • Государство должно поддерживать сохранение рабочих мест. Важные с этой точки зрения отрасли промышленности нуждаются в налоговых льготах.

  • Свобода слова должна быть абсолютной. Любое преследование за публичное выражение своей позиции, если она не противоречит законам - недопустимо.

  • Любое важное для страны решение должно выноситься на всенародное голосование, результаты которого будут обязательны для исполнения органами власти.

  • Судьба русского образования, памятников и другие вопросы, способные вызвать в обществе межнациональное напряжение, должны решаться только при участии всех национальных общин. Сохранение гражданского мира - важнейшая задача.

  • Чиновники и политики должны нести личную ответственность за принимаемые ими решения. Нанесение государственным служащим вреда государству должно наказываться вплоть до уголовного преследования.

  • Европейская помощь должна направляться не на мертворождённые проекты вроде Rail Baltic, а на решение насущных для страны проблем. Rail Baltic обойдётся нам в миллиарды, а на ликвидацию очередей к врачу не хватает всего 200 миллионов евро в год.

RusDelfi
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