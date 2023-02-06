Как нам спасти Эстонию

Внешняя политика Эстонии должна быть ориентирована на достижение мира и поиск компромиссов. Любое решение обязано приниматься, исходя исключительно из национальных интересов страны.

Число чиновников на всех уровнях необходимо сократить. Освободившиеся средства нужно направить на повышение пенсий. Минимальная пенсия должна составить 800 евро.

Эстония обязана сама обеспечивать себя всей необходимой электроэнергией. Государство должно регулировать тарифы, которые не могут превышать 5 центов за киловатт-час.

Прибыль государственных предприятий должна быть направлена на повышение уровня жизни граждан. Прежде всего нужно повысить детские пособия, чтобы они достигли 500 евро на каждого ребёнка.

Необходимо снизить налоги на энергию и продукты питания. Максимальный налог на эти товары не должен превышать 5 % вместо нынешних 20 %.

Государство должно поддерживать сохранение рабочих мест. Важные с этой точки зрения отрасли промышленности нуждаются в налоговых льготах.

Свобода слова должна быть абсолютной. Любое преследование за публичное выражение своей позиции, если она не противоречит законам - недопустимо.

Любое важное для страны решение должно выноситься на всенародное голосование, результаты которого будут обязательны для исполнения органами власти.

Судьба русского образования, памятников и другие вопросы, способные вызвать в обществе межнациональное напряжение, должны решаться только при участии всех национальных общин. Сохранение гражданского мира - важнейшая задача.

Чиновники и политики должны нести личную ответственность за принимаемые ими решения. Нанесение государственным служащим вреда государству должно наказываться вплоть до уголовного преследования.