Суд заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о „фейках“ про армию

Приговор был вынесен заочно, так как Белоцерковская находится за границей.

Дело на блогера завели из-за ее постов в инстаграме. По версии следствия, в них содержалась „заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче“.

Белоцерковская стала одной из первых заочно осужденных по статье о „фейках“ про армию. 1 февраля Басманный суд дал восемь лет колонии заочно журналисту Александру Невзорову.

В ходе процесса у Белоцерковской арестовали имущество на сумму 153 миллиона рублей.