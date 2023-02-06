За рубежом
06.02.2023, 14:51

Суд заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о „фейках“ про армию

 
Басманный суд Москвы. Иллюстративный снимок
Басманный суд Москвы. Иллюстративный снимок
ФОТО: City News Moskva | globallookpress

Басманный суд Москвы приговорил блогера Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о „фейках“ про армию, передает „Медуза“.

Приговор был вынесен заочно, так как Белоцерковская находится за границей.

Дело на блогера завели из-за ее постов в инстаграме. По версии следствия, в них содержалась „заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче“.

Белоцерковская стала одной из первых заочно осужденных по статье о „фейках“ про армию. 1 февраля Басманный суд дал восемь лет колонии заочно журналисту Александру Невзорову.

В ходе процесса у Белоцерковской арестовали имущество на сумму 153 миллиона рублей.

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