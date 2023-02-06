FT: Россия может начать наступление в ближайшие 10 дней

Его вероятным местом эксперты называют западную часть Луганской области в районе городов Кременная и Лиман, которые были освобождены украинской армией в ходе контрнаступления минувшей осенью. По сведениям местных чиновников и западных аналитиков, на этом направлении Россия собирает войска на протяжении уже нескольких недель. В то же время Москва наращивает силы на юге Донецкой области, указывает газета.

В Украине готовятся к новому наступлению РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля указал на сообщения СМИ о том, что российские силы планируют в феврале „отыграться за прошлогодние поражения“, и отметил „очень тяжелую ситуацию“ и ожесточенные бои в Донецкой области. „Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять“, - подчеркнул он.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в тот же день сообщил, что его страна ожидает возможного российского наступления в феврале из-за предстоящей годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины, поскольку в России „любят символизм“, пишет DW.