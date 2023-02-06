Не видели такую собачку? Владельцы обещают нашедшему их любимца 2000 евро

Последний раз Носсу видели в районе улицы Лийва, лыжной фабрики Visu и Пярнуской больницы, но по словам очевидцев она может быть вблизи Пярнуского рынка и улицы Айса. Возможно, собачка где-то нашла себе теплое укрытие.

Также возможно, что собаку подобрал кто-то на машине и незаконно присвоил себе.

Владельцы Носсу просят жителей Пярну осмотреть свои сараи, посмотреть под террасами и по возможности оставить во дворе собачью еду - вдруг это привлечет собаку. Носсу - очень маленькая пугливая собачка весом всего 3 килограмма, поэтому ее можно завлечь едой, бежать за ней не стоит.

Всех, кто видел Носсу, просят позвонить по номеру 56607811 или 5134683.

„Наше сердце разбито. Ждем домой нашего любимца“, - пишут хозяева.