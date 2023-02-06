В новом корпусе Ируского попечительского дома открыто стационарное отделение сестринской помощи
В пятницу, 3 февраля, в новом корпусе Ируского попечительского дома было открыто отделение клиники сестринской помощи Ляэне-Таллиннской центральной больницы на 16 мест.
„Население стареет по всей Эстонии, в связи растет и необходимость в получении сестринской помощи, - отметила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Таллинн создал ряд возможностей и услуг, чтобы пожилые люди могли как можно дольше жить в своем доме, в частности, много сил было вложено в развитие услуг на дому. Но если дома человек уже не справляется с бытовыми задачами, нужно обеспечить ему достойную старость при помощи других мер поддержки. Новое стационарное отделение сестринской помощи в Ируском попечительском доме – еще одна возможность помочь тем, кто не может позаботиться о себе сам. В ближайшее время планируется открыть на том же этаже и второе отделение сестринской помощи, рассчитанное на 15 человек, таким образом в общей сложности здесь будет 31 место“, - сказала Бешкина.
В новом отделении восемь двухместных палат. В отделении в дневное время работают две медсестры и два работника по уходу, ночью – одна медсестра и два работника по уходу. Для пациентов доступны также консультации врача и физиотерапевта, при необходимости также социального работника.
По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Аркадия Попова, услуга стационарной сестринской помощи очень востребована, поэтому каждый шаг, направленный на улучшение доступности услуги для пациентов, это шаг в верном направлении. „В расположенной в Хааберсти клинике сестринской помощи 150 койко-мест, предназначенных для людей, нуждающихся в стационарной сестринской помощи. В открытом в Иру отделении при необходимости мы сможем предложить услуги как клиентам Ируского попечительского дома, так и другим пациентам. Поэтому семейные врачи и специалисты теперь смогут направлять пациентов в нашу больницу для получения стационарной сестринской помощи и на другом конце города, что особенно удобно для тех, чьи близкие живут в этом районе“, - добавил он.
Самостоятельная стационарная сестринская помощь – это услуга для пациентов в стабильном состоянии, которые не нуждаются в постоянной врачебной помощи, но им необходима сестринская помощь, а объем назначенных врачом медицинских процедур превышает возможности услуг на дому. Это может быть необходимо, например, после травмы, перенесения заболевания в тяжелой форме, либо при обострении хронического заболевания, а также для облегчения недомоганий, вызванных тяжелым заболеванием. Необходимость в услуге определяет семейный врач или врач-специалист, для ее получения необходимо направление. Услуга платная: пациенты с медицинской страховкой оплачивают 15% стоимости койко-дня, остальные 85% оплачивает Касса здоровья.
„Нашей целью является предложить таллиннцам совмещенную услугу социально-медицинского характера на высоком уровне в случае высокой и очень высокой потребности в уходе. Открытое стационарное отделение сестринской помощи позволяет предложить живущим в попечительском доме людям необходимые при ухудшении состояния здоровья медицинские процедуры“, - пояснила директор Ируского попечительского дома Яаника Луус.
Принадлежащий Таллинну Ируский попечительский дом оказывает круглосуточную услугу общего ухода и сестринскую услугу, цель которой – обеспечение безопасной среды и условий жизни для совершеннолетних таллиннцев, которые в связи с состоянием здоровья, уровнем дееспособности или среды проживания не могут самостоятельно справляться с повседневными задачами у себя дома. С течением времени попечительский дом постоянно расширялся и построенные в разное время корпусы объединили в единый комплекс. Все здания реновированы в соответствии с современными требованиями и позволяют оказывать услугу 331 клиенту.
Открытое в новом корпусе попечительского дома отделение сестринской помощи входит в состав расположенной в Хааберсти клиники сестринской помощи Ляэне-Таллиннской центральной больницы, представляя собой расширение клиники в Ласнамяэ.