В новом корпусе Ируского попечительского дома открыто стационарное отделение сестринской помощи

„Население стареет по всей Эстонии, в связи растет и необходимость в получении сестринской помощи, - отметила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Таллинн создал ряд возможностей и услуг, чтобы пожилые люди могли как можно дольше жить в своем доме, в частности, много сил было вложено в развитие услуг на дому. Но если дома человек уже не справляется с бытовыми задачами, нужно обеспечить ему достойную старость при помощи других мер поддержки. Новое стационарное отделение сестринской помощи в Ируском попечительском доме – еще одна возможность помочь тем, кто не может позаботиться о себе сам. В ближайшее время планируется открыть на том же этаже и второе отделение сестринской помощи, рассчитанное на 15 человек, таким образом в общей сложности здесь будет 31 место“, - сказала Бешкина.

В новом отделении восемь двухместных палат. В отделении в дневное время работают две медсестры и два работника по уходу, ночью – одна медсестра и два работника по уходу. Для пациентов доступны также консультации врача и физиотерапевта, при необходимости также социального работника.

По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Аркадия Попова, услуга стационарной сестринской помощи очень востребована, поэтому каждый шаг, направленный на улучшение доступности услуги для пациентов, это шаг в верном направлении. „В расположенной в Хааберсти клинике сестринской помощи 150 койко-мест, предназначенных для людей, нуждающихся в стационарной сестринской помощи. В открытом в Иру отделении при необходимости мы сможем предложить услуги как клиентам Ируского попечительского дома, так и другим пациентам. Поэтому семейные врачи и специалисты теперь смогут направлять пациентов в нашу больницу для получения стационарной сестринской помощи и на другом конце города, что особенно удобно для тех, чьи близкие живут в этом районе“, - добавил он.