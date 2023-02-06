Управа Ласнамяэ ищет лучших дворников района

„Зима выдалась сложной, а погода – изменчивой. Сильные снегопады сменялись оттепелью, после чего погодные условия вновь ухудшались. Для дворников это было трудоемкое и тяжелое время. Хотим поблагодарить тех людей, которые приложили немало усилий для того, чтобы в нашем районе можно было удобно и безопасно передвигаться“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что лучше всех оценить качество проделанной работы могут непосредственно жители района, поэтому управа просит их поделиться своими предложениями и сообщить об ухоженных дворах, которые привлекли их внимание

этой зимой.

Если ваш дворник этой зимой замечательно справлялся с уборкой снега и боролся с гололедицей, то он именно тот, кого ищет управа района Ласнамяэ. Чтобы выразить дворнику благодарность за отличную работу, в управу нужно сообщить адрес обслуживаемого квартирного товарищества, а также, если вам известна эта информация, то имя дворника и любые его контактные данные (электронная почта, номер телефона или домашний адрес).

Передать информацию можно, заполнив короткую форму. Форма открыта до 26 февраля. Торжественный прием состоится ориентировочно в середине марта.