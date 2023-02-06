Андреев об уходе из „Левадии“: это был вопрос времени, когда и как наши пути разойдутся

Андреев прокомментировал эту новость: „Причин такого решения несколько! Со своей стороны могу сказать, что выполнял свою работу честно и профессионально и, как оказалось, слишком профессионально. Это был вопрос времени, когда наши пути разойдутся, вопрос только был - каким образом!? Люди, пришедшие в клуб, и, в частности, в дублирующую команду, отнеслись лицемерно, цинично, неуважительно .За полтора года в „Левадии“ в роли тренера я получил бесценный опыт, как позитивный, так и негативный. Хочу сказать спасибо людям, кто привел меня в клуб, и с кем приходилось работать - за опыт и знания, которые мне помогут в будущем!“