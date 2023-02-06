Правда ли, что в Мадриде и Нью-Йорке появились граффити с Зеленским в образе саранчи?

-аккаунте @typicaloptical с 320 подписчиками на момент написания этого текста. Если верить описанию странички, Typical Optical — это группа польских художников. При этом, согласно посту в соцсетях Владимира Соловьёва, авторы граффити в Испании „точно могут посоревноваться с поляками, изобразившими Зеленского в виде чёрной дыры“. „Проверено“ уже разбирало два фото с 3D-граффити от этих же художников, якобы сделанные в Варшаве и Париже и изображавшие Зеленского в образе чёрной дыры, — в обоих случаях имел место фотомонтаж. Только если раньше в аккаунте Typical Optical в одном посте выкладывали целую фотографию (публикации о Варшаве и Париже уже удалены), то теперь один снимок делят на девять частей и дублируют целиком в сториз. Вероятно, это делается, чтобы обойти алгоритмы компании Meta*, помечающие недостоверную информацию, которую распространяют пользователи.

Наиболее раннюю запись об испанском граффити с ключевыми словами „Мадрид саранча“, помимо поста Typical Optical, мы нашли в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“: там фото разместили 15 декабря 2022 года в 11:10 по московскому времени (12 000 просмотров). Постоянным читателям „Проверено“ уже хорошо известно название этого канала, поскольку он далеко не впервые становится первоисточником распространения дезинформации.

Ни в одной из соцсетей ни нам, ни журналистам из RFI (Radio France Internationale) не удалось найти публикации с фотографией стрит-арта, взятой не из аккаунта Typical Optical. И это притом, что через площадь Кортес ежедневно проходят тысячи мадридцев и туристов (она расположена в самом центре города недалеко от музея Прадо). Более того, в RFI заявляют , что связались с компанией (её название коллеги не уточняют), расположенной прямо напротив места, где должно быть граффити. По словам сотрудников, которые каждый день проходят мимо этой локации, они никогда не видели этой арт-инсталляции с Зеленским и не слышали о ней от коллег или знакомых. Руководство отеля Villa Real, расположенного рядом с местом на фото, в разговоре с AFP тоже отрицало существование такого граффити.

Кроме того, 27 декабря по просьбе редакции „Детектора мифов“ на локацию, где должен был находиться этот стрит-арт, отправилась сотрудница организации The Critical Mass Тинатин Джапаридзе. Она предоставила пару снимков с площади Кортес, где на асфальте нет никаких следов граффити с Зеленским.

В подписях ко всем частям снимка, помимо фразы „Иди домой, саранча! Спасибо“ на английском языке, стоят геотег и хештеги, которые указывают, что вирусное фото было сделано в Мадриде. „Проверено“ установило точное место: это площадь Кортес (Plaza de las Cortes) в центре испанской столицы, рядом с которой находится здание Конгресса депутатов Испании. К такому же выводу с помощью коллег из испанского агентства по проверке фактов Maldita пришли фактчекеры из грузинского проекта „ Детектор мифов », а также AFP .

13 января по просьбе „Детектора мифов“ в ту же локацию для проверки отправилась специалистка по цифровым медиа и магистрант программы медиаменеджмента Университета The New School Кета Багашвили . Она также подтвердила, что в том месте нет никаких граффити, предоставив несколько фото и видео .

12 января, спустя два дня после публикации снимка в инстаграме @typicaloptical, редакция AFP попросила проверить место предполагаемого размещения граффити нью-йоркского журналиста и преподавателя Фордхэмского университета Питера Грина. Он сообщил, что на асфальте не было следов ни краски, ни мелков.

Фактчекеры из грузинских проектов „ Детектор мифов » и „ Факт-метр », а также из AFP с помощью сервиса Google Street View определили, что искомое место на самом деле находится в Центральном парке, а именно на аллее Центр-Драйв ( Center Drive ).

Снимок арт-инсталляции, якобы выполненной в Нью-Йорке, авторы из Typical Optical выложили в своём инстаграме 10 января, вновь в виде девяти постов и сториз. При этом они сообщили, что соцсеть удаляет изображения с их работами, так что они создали Telegram-канал на тот случай, если Instagram заблокирует аккаунт. Также в описании фото стоят англоязычная фраза „Саранча продолжает съедать бюджеты по всему миру!“ и геотег, согласно которому снимок сделан в Центральном парке Нью-Йорка.

16 января по просьбе „Факт-метра“ то же место посетил журналист американской организации по проверке фактов Lead Stories. По его словам, в том участке парка не было никаких следов граффити с изображением Зеленского, что видно и на предоставленных фото.

Фактчекеры из Lead Stories сообщают, что запечатлённая на вирусном снимке аллея расположена в районе с большим пешеходным движением, который обычно включают в экскурсионные туры. Сам Центральный парк — это знаковая достопримечательность, которую посещает множество туристов и местных жителей. При этом ни „Проверено“, ни Lead Stories, ни AFP не удалось найти ни новостные заметки за январь о появлении в парке граффити с саранчой и Зеленским, ни другие снимки этого стрит-арта.

Кроме того, Lead Stories удалось поговорить с местными работниками, например с водителем велорикши Антоном Чавуски из Румынии. По словам Чавуски, он был на месте с вирусной фотографии „вчера и позавчера“ (то есть 14 и 15 января), но рисунка не видел: „Я прохожу мимо почти каждый день, потому что ищу клиентов. Я этого не видел. Я бы это заметил. Я знаю Зеленского“. Также фактчекеры опросили четырёх других мужчин, работающих извозчиками в Центральном парке, включая одного русскоговорящего и одного выходца из Турции. Все они сказали, что это место — часть их ежедневного маршрута и что узнали бы Зеленского, если бы там было граффити с его изображением. Но никто из них не видел вирусного стрит-арта. В пресс-службе NYC Parks (подразделения мэрии, отвечающего в том числе за Центральный парк) на запрос Lead Stories ответили: „Сотрудники не смогли найти это граффити“. Кристина Хансен, пресс-секретарь операторов конных экипажей парка, 12 января сообщила AFP, что никто из извозчиков не видел похожих рисунков.

По нашим данным, массовое распространение фото рисунка началось на следующий день после его публикации в соцсетях Typical Optical: 11 января 2023 года в 11:56 по московскому времени его выложили в Telegram-канале Putin TG Team (87 000 просмотров). Кроме того, канал Putin TG Team не раз становился „героем“ других наших текстов (и про „граффити“ в Мадриде тоже рассказывал).

Таким образом, оба рассмотренные нами сообщения о появлении в Испании и США граффити, дискредитирующих украинского президента, ложны. Фотографии этих уличных рисунков, скорее всего, смонтированные в графических редакторах, изначально публиковали анонимные авторы. Они выдают себя за независимых польских художников и не первый раз публикуют сообщения о стрит-арте с изображением Зеленского, которые впоследствии оказываются дезинформацией.

Итог: Фейк