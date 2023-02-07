Россия и российские предприятия могут наложить свою мохнатую лапу на имущество эстонцев

Сегодня эстонский предприниматель, многие годы занимавшийся бизнесом в России, согласившийся, чтобы его история была рассказана на условиях анонимности, с нетерпением ожидает решения российского суда, четко понимая, что, скорее всего, ничем хорошим оно для него не обернется. Бизнесмен может лишиться всего своего имущества, в том числе того, что находится в Эстонии. Успешного предпринимателя ожидает банкротство.