07.02.2023, 08:45
Россия и российские предприятия могут наложить свою мохнатую лапу на имущество эстонцев(35)
ФОТО: Delfi Meedia
В России эстонский предприниматель стал жертвой произвола, и теперь может лишиться всего имущества, в том числе в Эстонии. Как полагают эксперты, подобные случаи могут участиться. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как поведут себя наши судьи, пишет издание Ärileht.
Сегодня эстонский предприниматель, многие годы занимавшийся бизнесом в России, согласившийся, чтобы его история была рассказана на условиях анонимности, с нетерпением ожидает решения российского суда, четко понимая, что, скорее всего, ничем хорошим оно для него не обернется. Бизнесмен может лишиться всего своего имущества, в том числе того, что находится в Эстонии. Успешного предпринимателя ожидает банкротство.