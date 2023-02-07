Экономика
07.02.2023, 08:45

Россия и российские предприятия могут наложить свою мохнатую лапу на имущество эстонцев

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Российское государство и российские предприниматели могут попортить нам немало крови.
Российское государство и российские предприниматели могут попортить нам немало крови.
ФОТО: Delfi Meedia

В России эстонский предприниматель стал жертвой произвола, и теперь может лишиться всего имущества, в том числе в Эстонии. Как полагают эксперты, подобные случаи могут участиться. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как поведут себя наши судьи, пишет издание Ärileht.

Сегодня эстонский предприниматель, многие годы занимавшийся бизнесом в России, согласившийся, чтобы его история была рассказана на условиях анонимности, с нетерпением ожидает решения российского суда, четко понимая, что, скорее всего, ничем хорошим оно для него не обернется. Бизнесмен может лишиться всего своего имущества, в том числе того, что находится в Эстонии. Успешного предпринимателя ожидает банкротство.

„С такой неожиданной проблемой недавно к нам обратился наш клиент“, - сказал партнер адвокатского бюро WALLESS присяжный адвокат Карл-Эрих Трисберг.

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