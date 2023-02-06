Эксклюзивное интервью Delfi | Новый президент Чехии Петр Павел: Россия не вынесла урок

Бывший генерал НАТО высказывает принципиальную позицию в отношении помощи Украине и отмечает: нельзя идти на уступки России.

В эксклюзивном интервью порталу Delfi новый глава Чехии рассказал о вызовах, с которыми столкнулся в ходе борьбы за пост президента, настроениях в сообществах Западной Европы, оценил помощь НАТО Украине и сказал, как относится к разговорам о красных линиях в вопросе предоставления Украине современного оружия.

– Начнем с избирательной кампании в Вашей стране. Как Вы оцениваете дебаты, конкурентную борьбу с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем? Какими были самые большие вызовы?

– Я думаю, что больше всего вызовов было связано с тем, что он часто искажает факты, а иногда – даже лжет. Видимо, он этой ложью и неточными фактами делает любые дебаты очень сложными. Человеку, который привык руководствоваться только фактами и аргументами, ими подтвержденными, сложно дискутировать с тем, для кого это неважно.

– Фраза Бабиша об обороне стран Балтии получила большой резонанс в общественном пространстве. После этого он уточнил свою мысль, но может ли такая позиция быть связана с мнением большинства чешского общества? Может, чехи так будут думать о Литве и ее обороне в случае войны?

– Иногда во время политических дебатов можно услышать аргументы, которые не касаются общества в целом, они касаются лишь специфической, избранной группы избирателей. Я понимаю, что эта фраза просто была частью его кампании. Андрей Бабиш часто играл сантиментами и эмоциями – в его кампании использовались эмоции страха перед войной и социального влияния войны. Когда Бабиш концентрировался на запуганных избирателях, он использовал как раз такие аргументы, которые, по его мнению, подействуют на таких людей.