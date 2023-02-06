Ягр в 50 лет побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории

Чешский нападающий Яромир Ягр, продолжающий выступать в 50 лет, превзошел рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в профессиональной карьере, сообщает портал iSport.cz.



Ягр 5 февраля забил за принадлежащий ему „Кладно“ в матче чешской Эстралиги с клубом „Тршинец“ (4:5).



Для 50-летнего форварда этот гол стал 1099-м на всех турнирах (в высших лигах Северной Америки и Европы, а также за сборную) и он обошел по этому показателю Гретцки, который забросил 1098 шайб в НХЛ, ВХА и сборной Канады.