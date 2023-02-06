Ягр в 50 лет побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории
Чешский нападающий Яромир Ягр, продолжающий выступать в 50 лет, превзошел рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в профессиональной карьере, сообщает портал iSport.cz.
Чешский нападающий Яромир Ягр, продолжающий выступать в 50 лет, превзошел рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в профессиональной карьере, сообщает портал iSport.cz.
Ягр 5 февраля забил за принадлежащий ему „Кладно“ в матче чешской Эстралиги с клубом „Тршинец“ (4:5).
Для 50-летнего форварда этот гол стал 1099-м на всех турнирах (в высших лигах Северной Америки и Европы, а также за сборную) и он обошел по этому показателю Гретцки, который забросил 1098 шайб в НХЛ, ВХА и сборной Канады.
Гретцки 62 года, он завершил карьеру в 1999 году, канадец является лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром в истории НХЛ.
Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), а с 2018 года выступает за „Кладно“. 15 февраля ему исполнится 51 год.
„Кладно“ занимает последнее место в турнирной таблице.