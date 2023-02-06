Зеленский призвал спонсоров МОК не допускать россиян на Олимпиаду



МОК 25 января сообщил, что изучает возможность возвращения на международные старты российских и белорусских спортсменов, которые в конце февраля 2022 года по его же рекомендации были отстранены от соревнований по большинству видов спорта.



2 февраля МОК уточнил, что говорить об участии спортсменов двух стран в Олимпиаде преждевременно и пока речь идет о турнирах в Азии по приглашению Олимпийского совета региона.



Зеленский раскритиковал позицию МОК и пригласил главу организации Томаса Баха в Бахмут, который находится на линии боевого соприкосновения. В МОК ответили, что Бах уже побывал летом в Украине и пока туда не собирается.



В МОК также заявили, что учли заявление независимых экспертов ООН по правам человека, еще в сентябре 2022 года выразивших „серьезную озабоченность“ из-за дискриминации спортсменов по национальному признаку, а также что у позиции МОК есть поддержка всех континентальных ассоциаций национальных олимпийских комитетов.



Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментируя предварительно озвученные условия МОК (спортсмен не должен быть замечен в активной поддержке спецоперации и не должен нарушать антидопинговый кодекс), выступил против любых ограничений для спортсменов при возвращении на международные старты.