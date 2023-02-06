Женская сборная Эстонии по флорболу отобралась на ЧМ

Команда Эстонии выступала в третьей квалификационной подгруппе, матчи которой проходили в Италии, пишет Rus.err.ee.

После двух поражений на старте квалификации от бронзовых призеров прошлого мирового первенства Швейцарии (2:12) и шестой команды мира Словакии (0:12) подопечные финского специалиста Марко Виртанена обыграли сборную Украины со счетом 15:4, a в последнем туре оказались сильнее команды Испании - 4:0.

Так как из каждой из четырех европейских подгрупп на ЧМ выходили по три лучшие команды соответственно, то эстонские девушки с третьего места своей подгруппы вышли в финальную часть чемпионата мира.

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