Женская сборная Эстонии по флорболу отобралась на ЧМ
На прошедших выходных завершились европейские отборочные турниры к предстоящему в декабре в Сингапуре женскому чемпионату мира по флорболу (хоккей с мячом в зале). Путевку на мировое первенство завоевала и женская сборная Эстонии.
Команда Эстонии выступала в третьей квалификационной подгруппе, матчи которой проходили в Италии, пишет Rus.err.ee.
После двух поражений на старте квалификации от бронзовых призеров прошлого мирового первенства Швейцарии (2:12) и шестой команды мира Словакии (0:12) подопечные финского специалиста Марко Виртанена обыграли сборную Украины со счетом 15:4, a в последнем туре оказались сильнее команды Испании - 4:0.
Так как из каждой из четырех европейских подгрупп на ЧМ выходили по три лучшие команды соответственно, то эстонские девушки с третьего места своей подгруппы вышли в финальную часть чемпионата мира.